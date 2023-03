Um morto e cinco feridos graves em explosão de granada no Campo Militar de Santa Margarida

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A aparente explosão de uma granada, ocorrida no interior do Campo Militar de Santa Margarida, no distrito de Santarém, terá causado um morto e cinco feridos graves.

A informação foi dada ao CM por uma fonte ligada ao socorro, que a aponta como "provisória".

O incidente ocorreu pelas 16h45 e, segundo informação oficial que consta no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estão neste momento no local 35 operacionais de vários corpos de bombeiros, apoiados por 12 viaturas e um meio aéreo.

O Exército, que comanda a instalação militar, ainda não reagiu ao acidente.



Marcelo lamenta acidente

O Presidente da República referiu-se já à explosão. "O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas acabou de ter conhecimento do grave acidente ocorrido, esta tarde, no campo militar de Santa Margarida e já falou com a Ministra da Defesa Nacional e com o General Chefe do Estado-Maior do Exército, acompanhando solidariamente as vítimas desse acidente e seus familiares, enquanto decorrem as operações a cargo das entidades competentes", lê-se no site da Presidência.