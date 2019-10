O trânsito no Túnel do Marquês, em Lisboa , foi reaberto cerca das 9h45 depois de ter estado cortado devido a uma colisão entre dois veículos ligeiros que causou dois feridos, disse à Lusa fonte dos bombeiros. Túnel do Marquês estava cortado ao trânsito no sentido Cascais-Lisboa desde as 07:45 devido ao acidente.Fonte do Regimento Sapadores de Lisboa adiantou à Lusa que os dois feridos foram transportados ao Hospital de S. José, em Lisboa, não sabendo precisar a gravidade dos ferimentos.De acordo com a PSP, apesar de reaberto, o trânsito, continuava às 09:50 complicado na zona.