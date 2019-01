Um concurso público na altura do Natal; com nove dias para apresentar candidatura, dois dos quais um fim de semana, mais um feriado e uma tolerância de ponto; e exigindo vários documentos que têm de ser fornecidos por serviços públicos; um júri formado por três elementos, todos do mesmo partido (PS): se isto parece estanho, é porque é. O concurso público para o lugar de diretor do último jornal público do país, o Diário do Alentejo (DA), levou o diretor cessante a apresentar uma participação no Ministério Público e denúncias ao Presidente da República e à Provedoria de Justiça. E levou o Sindicato dos Jornalistas a emitir um comunicado em que contesta ponto por ponto os moldes em que foi feito. Para culminar, o único candidato que conseguiu efetivamente apresentar-se a concurso já recebia "parabéns senhor diretor" no seu Facebook no dia 20 de Dezembro, ou seja, apenas três dias depois de o concurso ter aberto, no dia 17, e seis antes de terminar.Contactado pelana segunda feira, dia 14, Luís Godinho disse desconhecer o resultado do concurso e nem tinha a certeza sobre o número de concorrentes: "Acho que houve dois..." Sobre o facto de no seu Facebook um amigo lhe dar os parabéns, no dia 20, por ser já "senhor diretor", sem que o tenha corrigido, explicou que tinha sido "uma brincadeira". Apesar de não o ter desmentido. "Mas também não confirmei."

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 17 de Janeiro de 2019.



Relacionado Já foi escolhido o próximo diretor do Diário do Alentejo Tribunal europeu condena Portugal por violar liberdade de imprensa Liberdade de imprensa: os piores resultados da década foram em 2014 Trump volta a criticar media em dia de campanha pela liberdade de imprensa Al-Jazeera acusa países árabes de “sufocar liberdade de imprensa”