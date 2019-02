No combate às chamas estiveram 46 homens, com 20 viaturas, de cinco corporações de bombeiros da zona.

O incêndio que deflagrou esta terça-feira numa empresa de transportes e armazenagem em Milheirós, Maia (Porto), provocou um ferido ligeiro e foi dominado pelas 15h40, disse fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto.



Em declarações à Lusa, fonte do CDOS do Porto disse que o incêndio na empresa de transportes e armazenagem Amaral e Sousa foi "dominado pelas 15h40", provocou um ferido ligeiro que foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.



No combate às chamas estiveram 46 homens, com 20 viaturas, designadamente das corporações de bombeiros de Moreira da Maia, Pedrouços, Ermesinde, Areosa e S. Mamede de Infesta, acrescentou a mesma fonte.



O alerta para este incêndio foi dado às 14h38.