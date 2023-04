UE: Portugal foi o terceiro país menos pontual nos voos durante a Páscoa

Portugal foi o terceiro país menos pontual da União Europeia, nos voos realizados durante o período da Páscoa, de acordo com uma análise efetuada pela AirHelp, empresa especializada na defesa dos direitos dos passageiros aéreos. Das mais de 500 mil pessoas que partiram de um dos aeroportos portugueses, apenas 66% foram no horário indicado, enquanto 170 mil sofreram algum tipo de perturbação no seu voo (cancelamento ou atraso).





Tópicos Aviões aeroportos atrasos AirHelp UE

Assim, do número total de pessoas que viajaram nos quase quatro mil voos operados a partir de Portugal nesta Páscoa, 32% sofreram atrasos superiores a 15 minutos, 1% sofreu um atraso superior a duas horas e 15 voos registaram um atraso superior a três horas. A estes números deverão adicionar-se, ainda, 48 voos cancelados que impactaram mais de cinco mil passageiros.Apesar das previsões e da tendência ascendente na sequência do abrandamento relacionado com a pandemia no sector do turismo, segundo dados da AirHelp, os números globais de passageiros, bem como os dados de pontualidade, estão muito abaixo dos do ano passado. Em 2022, voaram de Portugal mais de 600 mil pessoas e 25% sofreu algum tipo de perturbação no seu voo. Comparando os dois anos, em 2023 registaram-se menos passageiros aéreos mas mais perturbações nos voos.Após análise dos 27 países que integram a União Europeia, a AirHelp concluiu que Portugal foi o terceiro país menos pontual, com apenas 66% dos passageiros a não sofrer qualquer perturbação no seu voo. Os lugares finais deste ranking são ocupados por França (62% dos passageiros sem perturbações nos seus voos) e de Malta (em 27º lugar com 51%). Os três países melhor classificados são a Finlândia, com apenas 10% de pessoas prejudicadas pelos atrasos dos aviões, seguida da Lituânia (14%) e da Áustria (15%).Durante a semana de celebração da Páscoa, mais de 70 mil aviões partiram dos aeroportos europeus e mais de nove milhões de pessoas apanharam um voo. Destes, 75% (cerca de sete milhões de passageiros) voaram sem sofrer qualquer perturbação no voo. Quanto aos restantes: 100 mil sofreram um atraso de duas horas do seu avião; 45 mil pessoas viram o seu voo atrasar por três horas e 95 mil tiveram os seus voos cancelados. Assim, mais de 160 mil passageiros na União Europa têm direito a uma indemnização.