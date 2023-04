Montenegro sugere que europeias em Portugal sejam em "data alternativa" ao resto da UE

No final de uma audiência com o Presidente da República, em Belém, Luís Montenegro reiterou a preocupação que já tinha manifestado com a data provável das eleições europeias do próximo ano.

Miguel A. Lopes/Lusa

No final de uma audiência com o Presidente da República, em Belém, Luís Montenegro reiterou a preocupação que já tinha manifestado com a data provável das eleições europeias do próximo ano."Se forem em 9 de junho, vamos apresentar uma via verde para uma abstenção histórica", disse, recordando que em Portugal é feriado em 10 de junho e, em muitos concelhos, incluindo Lisboa, também no dia 13.O presidente do PSD defendeu que o Governo português deve procurar uma de duas opções: "Ou que a eleição seja marcada para outro dia -- 26 de maio, 2 de junho ou até 16 de junho -- ou que se abra a possibilidade de haver nas eleições europeias uma data alternativa, isto é, que possa ocorrer em dois diferentes no espaço dos Estados membros da União Europeia".Para Montenegro, considerou que tal não é impossível e contribuiria para uma participação mais elevada.