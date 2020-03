Tudo o que se sabe sobre os portugueses infetados pelo coronavírus

ancorado no Porto de

O surto do novo coronavírus, apelidado pela Organização Mundial de Saúde de Covid-19, já fez mais de três mil mortos e infetou quase 100 mil pessoas em todo o mundo. Em Portugal, um dos últimos países da Europa a reportar casos, foram confirmados para já nove infeção pelo vírus - seis no Porto, dois em Lisboa e um em Coimbra-, aos quais acrescem ainda os casos de outros dois portugueses infetados no Japão, a bordo do navio-cruzeiro Diamond Princess.O primeiro português a acusar positivo para o novo coronavírus foi Adriano Maranhão, de 41 anos. O canalizador do Diamond Princess,Yokohama, foi diagnosticado a 22 de fevereiro e recebeu alta hospitalar a 1 de março , após resultados negativos nas análises.

Neste domingo, a Direção-Geral de Saúde recordou que um outro português tripulante do navio de cruzeiro encontra-se hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.



Primeiros casos confirmados em Portugal

a DGS confirmou os dois primeiros casos de infeção em Portugal, um homem de 60 anos e outro de 33, internados em hospitais do Porto . Portugal foi, inclusive, um dos últimos países da Europa onde foram detetados casos positivos de infeções por este vírus.

O primeiro caso confirmado, segundo a DGS, foi o de um médico de 60 anos infetado com o novo coronavírus enquanto estava de férias no norte de Itália. Era profissional do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, mas não esteve em contacto com os doentes desde que apresentou os primeiros sintomas, a 29 de fevereiro. Está internado no hospital de Santo António, no Porto.



O segundo é o de um homem de 33 anos, trabalhador da construção, que terá sido infetado em Espanha. Terá apresentado os primeiros sintomas a 26 de fevereiro.



Nesta segunda-feira,

Esta terça-feira, a DGS deu conta da existência de dois novos casos, com ligações aos outros dois casos já confirmados. Os infetados, dois homens com 60 e 37 anos, foram internados, respetivamente, no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, e no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.





Casos confirmados Coronavírus Portugal - 5 de março





Dois infetados obrigam a fecho de escolas no Porto e Amadora



O quinto infetado com o novo coronavírus em Portugal é professor de música na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, esteve em Itália recentemente e informou os médicos do Hospital de São João, onde está internado, que esteve na Covilhã a dar aulas na passada semana.



A sua contaminação com o vírus, confirmada esta quarta-feira, obrigou ao encerramento da escola e à suspensão de atividades letivas até ordem em contrário. A escola na Covilhã onde esteve durante os dias 26 e 27 de fevereiro, a EPABI, continua, para já, aberta mas os alunos têm a liberdade de frequentar ou não as aulas, tendo sido proibida a partilha de instrumentos de sopro.



O sexto caso de coronavírus foi confirmado durante a noite de quarta-feira. A primeira mulher portuguesa infetada pelo vírus foi registada na região de Lisboa e trata-se de uma professora das Escola Básica Roque Gameiro eEscola Secundária da Amadora. A docente esteve em Itália durante as férias do Carnaval e deu aulas até esta quarta-feira, dia em que foi hospitalizada.



Como consequência, 150 alunos de seis turmas vão ficar "em isolamento social" nas suas casas até 13 de março, assim como três funcionários e cinco professores que estiveram em contacto com a professora.



Esta quinta-feira foi também anunciado que o externato Grão Vasco, em Lisboa, vai estar encerrado esta sexta-feira como medida preventiva. O estabelecimento de ensino, localizado na zona de Benfica, é onde o filho da professora hospitalizada com coronavírus frequenta aulas.



Destes primeiros seis casos, quatro tiveram origem em cidadãos provenientes de Itália e de Espanha e dois casos tiveram ligação a pelo menos um dos outros casos confirmados.



Quinta-feira recebeu mais três casos de coronavírus



Na manhã desta quinta-feira, foram confirmados mais dois casos de coronavírus no Hospital de São João, no Porto - dois homens com idades entre os 40 e os 50 anos.



Um destes trata-se de um trabalhador de uma fábrica de Santo Estevão, em Barrosas, Felgueiras. A confirmação foi feita através de exames laboratoriais, esta quinta-feira.



Durante a tarde, um nono caso foi confirmado, o de um homem de 42 anos internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, que está em situação clínica considerada "estável".