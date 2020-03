"Mal andaria uma sociedade democrática em que, desconsiderando-se qualquer outro interesse - havendo interesse público e não tendo ficado desprotegidos os interesses que com a proibição se pretende evitar - estaria proibida por si a divulgação/difusão/publicação em causa, prejudicando de forma violenta esse interesse superior (o interesse público) que existisse". Esta é uma das ideias centrais da sentença da juíza Paula Lages que, esta semana, absolveu a SÁBADO, o Correio da Manhã e a CMTV pela divulgação de vídeos dos interrogatórios a Ricardo Salgado e a José Sócrates na Operação Marquês. Uma decisão inédita e, por isso, histórica.





O Ministério Público tinha acusado os jornalistas Octávio Ribeiro (diretor-geral editorial da Cofina), Eduardo Dâmaso (diretor da SÁBADO) e Carlos Rodrigues Lima (subdiretor da SÁBADO) pelo crime de desobediência, pela divulgação dos vídeos dos interrogatórios. Porém, a acusação acabaria por cair em julgamento, considerando a juíza (tribunal singular) que a divulgação obedeceu a um critério de interesse público.

"Conforme é do conhecimento público, José Sócrates foi Primeiro-ministro de Portugal e encontra-se acusado no processo Operação Marquês de graves crimes praticados nesse período em que o foi, o mesmo sucedendo quanto a Ricardo Salgado, banqueiro português que chegou a der, também conforme é do conhecimento público, conhecido como o "dono disto tudo", começou por enquadrar a juíza Paula Lages na decisão de absolvição, rematando:

"O conhecimento concreto da forma de reagir dos arguidos aquando do confronto com os factos imputados (humilde e calma ou arrogante e agressiva) no âmbito dos aludidos interrogatórios, do teor das suas declarações (se coerente ou inverosímil) e da forma como foram tratados pelo respetivo magistrado interveniente (com subserviência ou com autoritarismo ou com mero normal respeito) efetivamente apenas era alcançável mediante a visualização/audição de tais interrogatórios".

Já nas alegações finais do julgamento, a procuradora do Ministério Público tinha admitido o interesse público da divulgação dos vídeos, considerando mesmo que figuras com a relevância social de José Sócrates e Ricardo Salgado até os próprios agentes da justiça devem ser escrutinados pelos cidadãos. Por isso, só a divulgação dos vídeos permitiria uma compreensão mais ampla do que se tinha passado nas diligências e, quando a SÁBADO, o Correio da Manhã e a CM TV os divulgaram, o caso já não se encontrava em segredo de justiça.

A juíza considerou ainda que qualquer mera "transcrição" que fosse efetuada dos interrogatórios "não permitiria ao cidadão afastar a dúvida de a mesma ser exacta". "O pensamento do homem médio ‘será que foi mesmo assim?’ não deixaria de estar presente, pelo que a utilização de tais imagens/sons não foi manifestamente um acrescento despiciendo motivado exclusivamente pela obtenção de maiores audiências/acessos, se tal não terá deixado de estar subjacente, como é evidente, não foi gratuita tal opção"

Para fundamentar a decisão, Paula Lages socorreu-se de vários acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, recordando que o Estado português já foi várias vezes condenado, precisamente por aquele tribunal, por não respeitar a liberdade de imprensa. Citando o antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o juiz conselheiro Henriques Gaspar, a juíza sublinhou que "na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, a liberdade de expressão tem sido considerada como super liberdade e um dos direitos mais preciosos do homem, condição sine qua non de uma verdadeira democracia pluralista, necessária ao desenvolvimento do homem e progresso da sociedade".

A juíza recordou os casos Dâmaso v. Portugal, no qual Eduardo Dâmaso, então jornalista do Público, ganhou, em 2008, um processo ao Estado português depois de ter sido condenado por violação do segredo de justiça e o da jornalista Sofia Pinto Coelho, condenada em Portugal pelo crime de desobediência por ter mostrado duas páginas de um processo que corria contra Fernando Negrão enquanto diretor da Polícia Judiciária. O TEDH acabaria por condenar o Estado português a indemnizar a jornalista pela injustificada restrição do direito à informação.