Os laboratórios privados estão a cobrar cerca de 200 euros por testes de despiste do novo coronavírus. De acordo com o Público , tanto o grupo Germano de Sousa, um dos principais laboratórios de análises do País, como os laboratórios Dr. Joaquim Chaves já estão a realizar estes testes - cujo valor elevado se deve à importação do estrangeiro.O ex-bastonário da Ordem dos Médicos Germano de Sousa admite que o preço possa baixar para cerca de 100 euros em caso de muita procura. "De momento, a procura é pouca, mas, com isto assim, acredito que vá aumentar", disse o patologista ao jornal.