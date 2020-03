O número de casos de coronavírus em Portugal subiu para 13. A confirmação foi dada esta sexta-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, em Bruxelas.Apesar de frisar que não tem toda a informação disponível por estar na capital belga a participar num encontro extraordinários dos ministros europeus da Saúde – onde foi decidido um apoio adicional de 37,5 milhões de euros para encontrar uma vacina contra o coronavírus -, a ministra revelou que três dos quatro novos casos foram registados no Porto e um em Lisboa. Os três casos do Norte "têm ligação epidemiológica a casos anteriores".Relativamente ao caso de Lisboa, a ministra da Saúde não deu mais informações. "Que eu saiba não tem ligação à escola da Amadora", afirmou. Marta Temido confirmou ainda que Portugal se mantém "em fase de contenção alargada".O anterior balanço em Portugal apontava para nove casos do surto.