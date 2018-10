Rosa Grilo pode ter de compensar o filho de 12 anos pela morte do pai. Os bens que a criança herdar serão geridos por um tutor até que a criança faça 18 anos.

Rosa Grilo é suspeita de ter assassinado o marido, Luís Grilo, e de se ter livrado do corpo. Foi a semana passada detida pela Polícia Judiciária, tal como o amante, e arrisca ter de pagar uma indemnização ao próprio filho, de doze anos, caso venha a ser condenada em tribunal pelo homicídio de Luís Miguel Grilo.



Segundo apurou o Correio da Manhã, o filho do casal é o único herdeiro do mesmo e poderá mesmo vir a obrigar a mãe e o amante a pagarem-lhe uma indemnização pela morte do pai.