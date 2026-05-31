Trilho entre Pico do Areeiro e Pico Ruivo na Madeira reabre sem restrições em 26 de junho

O percurso esteve encerrado durante mais de um ano devido ao incêndio de 2024

O percurso pedestre entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo, na Madeira, vai reabrir sem restrições a partir de 26 de junho, anunciou este domingo o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) da região.



Vai voltar a ser possível fazer o trilho entre Pico do Areeiro e Pico Ruivo SÁBADO

Neste momento, após ter estado encerrado durante mais de um ano devido ao incêndio de 2024, este percurso -- PR1 - está ainda a ser alvo de obras de melhoria, estando aberto apenas às sextas-feiras, sábados e domingos, no sentido Pico do Areeiro - Pico Ruivo.

"A partir de 26 de junho, o percurso ficará acessível diariamente, mantendo-se igualmente o regime de circulação unidirecional entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo, definido no âmbito das medidas de gestão e segurança implementadas após a derrocada ocorrida no local", indica o IFCN, na nota divulgada este domingo.

O IFCN referiu também que nos dias 14,15, 16,17, 21 e 22 de setembro o percurso estará temporariamente encerrado "para instalação de um passadiço numa das zonas intervencionada".

"Concluída esta intervenção, o percurso retomará o seu funcionamento regular sem novas interrupções previstas, uma vez que os trabalhos remanescentes poderão ser executados com o trilho aberto ao público", acrescenta o instituto.

O IFCN salienta ainda que o acesso ao PR1, muito procurado por turistas, "continua sujeito a registo prévio obrigatório, devendo os interessados efetuar a respetiva reserva através da plataforma Simplifica", acrescentando que "as marcações para os períodos agora disponibilizados poderão ser efetuadas a partir de segunda-feira".