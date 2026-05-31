Oito piscinas para mergulhar no verão sem sair da cidade

De brunches com mergulhos incluídos a piscinas de água salgada com vista para o Tejo, estas são as melhores opções para passar um dia diferente em Lisboa, Cascais, Sintra ou Porto.

A temporada de verão já arrancou em vários hotéis e espaços balneares, e como tal, reunimos propostas para todas as carteiras. Estas oito sugestões incluem mergulhos em piscinas coloridas, pequenos-almoços ao sol e brunches à beira-mar. No final, basta escolher a sua preferida.

Lumen Hotel

A chegada do calor trouxe novidades ao Lumen. O hotel de quatro estrelas, em Picoas, Lisboa, acaba de lançar o pacote BreakPool (€30), que dá acesso à piscina vermelha - no último piso do hotel -, e também inclui pequeno-almoço, com direito a uma bebida fria (sumo natural ou detox), uma opção de padaria (torrada, tosta ou bruscheta do dia) e uma bebida quente (café americano, galão, leite ou chá). Os visitantes que não estejam alojados no hotel podem aceder à piscina entre as 8h e as 14h, todos os dias da semana, até setembro. O pacote também dá acesso aos balneários e a uma toalha, fornecida pelo hotel na altura do check-in.

R. Sousa Martins, 20, Lisboa - 210 547 410

Sheraton Cascais Resort

Na Quinta da Marinha, em Cascais, o hotel de cinco estrelas dispõe de pacotes como o Pool Brunch (€90 para adultos e €45 para crianças dos 4 aos 12 anos), que incluem buffet e acesso à piscina exterior, aos domingos, do 12h às 19h. Para quem preferir, também existe o pacote Sip & Soak (€75 por adulto e €37,50 para crianças até aos 12 anos), que está disponível de segunda a sexta-feira e inclui um almoço leve, servido junto à piscina, além do acesso à mesma até às 19h.

R. Palmeiras, 5, Quinta da Marinha, Cascais - 214 829 100



A piscina do hotel Sheraton Cascais Resort, em Cascais DR

Piscina Oceânica do Arribas Sintra Hotel

De acordo com o Arribas Sintra Hotel, a piscina exterior de água salgada tem 100 metros de comprimento e é uma das maiores da Europa. Com vista privilegiada para o mar, fica ao lado da Praia Grande e beneficia de um espaço de apoio com bebidas e refeições leves. A piscina está aberta a não hóspedes e durante o mês de junho os adultos pagam 15€ pelo dia inteiro e as crianças pagam €12. Para os mais aventureiros, há duas pranchas, cada uma a 3,10 metros de altura.

Avenida Alfredo Coelho, 28, Colares - 219 289 050



A piscina de água salgada tem 100 metros de comprimento Pedro Zenkl/Agência Zero

Piscina Oceânica Alberto Romano

Junto ao paredão de Cascais, a piscina de água salgada, com pouca profundidade, tem 50 metros de comprimento e dispõe de um bar de apoio e de algumas espreguiçadeiras. A entrada é livre, mas recomenda-se chegar cedo para garantir um lugar. Nas proximidades, pode visitar a Praia da Duquesa e a Praia das Moitas, e caso se desloque de carro, pode deixá-lo estacionado num parque pago na Alameda Duques de Palmela.

Av. Marginal, 1, Cascais

Palácio do Governador

O Palácio do Governador permite o acesso à piscina exterior, sem necessidade de estar alojado no hotel. Se decidir ficar para almoçar, aproveite para conhecer o novo restaurante KAN.JO, inspirado nas cozinhas asiáticas. Para aceder à piscina, os adultos pagam €50 e as crianças entre os 4 e os 12 anos pagam €25. À chegada, é oferecida uma garrafa de Earth Water e 20% de desconto em consumos no Pool Bar.

R. Bartolomeu Dias, 117, Lisboa - 212 467 808

Piscina da Quinta da Conceição

Obra do arquiteto português Álvaro Siza Vieira, a piscina ocupa o espaço do antigo Convento de Nossa Senhora da Conceição, foi inaugurada em 1965 e reabilitada anos mais tarde por Fernando Távora. As instalações ficam na Quinta da Conceição, a 15 minutos de distância de carro do centro do Porto, e incluem vestiários, balneários e um bar de apoio. O acesso só está disponível durante a época balnear, de junho a agosto, das 9h às 19h, e um dia completo custa €7 (preço por adulto em dias úteis).

Av. Antunes Guimarães, 13, Leça da Palmeira

Piscinas de Marés de Leça da Palmeira

Construídas na década de 1960 e inauguradas em 1966, as piscinas de água salgada, rodeadas de rochas naturais, foram desenhadas por Álvaro Siza Vieira e são bem-afamadas na região. Os adultos pagam €8 pelo dia completo e as piscinas funcionam durante a época balnear, todos os dias, das 9h às 19h. Uma delas é dedicada às crianças.

Avenida da Liberdade, Leça da Palmeira - 229 364 090



Vista gerA vista da piscina das Marés em Leça da Palmeira Ricardo Jr

Piscina Oceânica de Oeiras

Com vista privilegiada para o rio Tejo, a piscina de água salgada fica junto à Praia da Torre e inclui dois planos de água, um para adultos e outro para crianças. Equipadas com espreguiçadeiras, chapéus de sol e uma área de relvado, as instalações reabriram em maio e podem ser visitadas todos os dias, entre as 9h30 e as 19h30. Os bilhetes diários estão disponíveis a partir de €7 e também dão acesso ao bar de apoio e aos balneários femininos e masculinos.

Estrada Marginal, Praia da Torre, Oeiras - 214 462 552



