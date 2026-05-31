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Oito piscinas para mergulhar no verão sem sair da cidade

De brunches com mergulhos incluídos a piscinas de água salgada com vista para o Tejo, estas são as melhores opções para passar um dia diferente em Lisboa, Cascais, Sintra ou Porto.

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Oito piscinas para mergulhar no verão sem sair da cidade
Sofia Parissi 31 de maio de 2026 às 08:00
O Lumen Hotel abriu a piscina exterior vermelha a não hóspedes
O Lumen Hotel abriu a piscina exterior vermelha a não hóspedes Armando Jorge Mota Ribeiro

A temporada de verão já arrancou em vários hotéis e espaços balneares, e como tal, reunimos propostas para todas as carteiras. Estas oito sugestões incluem mergulhos em piscinas coloridas, pequenos-almoços ao sol e brunches à beira-mar. No final, basta escolher a sua preferida.

Lumen Hotel

A chegada do calor trouxe novidades ao Lumen. O hotel de quatro estrelas, em Picoas, Lisboa, acaba de lançar o pacote BreakPool (€30), que dá acesso à piscina vermelha - no último piso do hotel -, e também inclui pequeno-almoço, com direito a uma bebida fria (sumo natural ou detox), uma opção de padaria (torrada, tosta ou bruscheta do dia) e uma bebida quente (café americano, galão, leite ou chá). Os visitantes que não estejam alojados no hotel podem aceder à piscina entre as 8h e as 14h, todos os dias da semana, até setembro. O pacote também dá acesso aos balneários e a uma toalha, fornecida pelo hotel na altura do check-in

R. Sousa Martins, 20, Lisboa - 210 547 410

Sheraton Cascais Resort

Na Quinta da Marinha, em Cascais, o hotel de cinco estrelas dispõe de pacotes como o Pool Brunch (€90 para adultos e €45 para crianças dos 4 aos 12 anos), que incluem buffet e acesso à piscina exterior, aos domingos, do 12h às 19h. Para quem preferir, também existe o pacote Sip & Soak (€75 por adulto e €37,50 para crianças até aos 12 anos), que está disponível de segunda a sexta-feira e inclui um almoço leve, servido junto à piscina, além do acesso à mesma até às 19h.

R. Palmeiras, 5, Quinta da Marinha, Cascais - 214 829 100

A piscina do hotel Sheraton Cascais Resort, em Cascais
A piscina do hotel Sheraton Cascais Resort, em Cascais DR

Piscina Oceânica do Arribas Sintra Hotel

De acordo com o Arribas Sintra Hotel, a piscina exterior de água salgada tem 100 metros de comprimento e é uma das maiores da Europa. Com vista privilegiada para o mar, fica ao lado da Praia Grande e beneficia de um espaço de apoio com bebidas e refeições leves. A piscina está aberta a não hóspedes e durante o mês de junho os adultos pagam 15€ pelo dia inteiro e as crianças pagam €12. Para os mais aventureiros, há duas pranchas, cada uma a 3,10 metros de altura.

Avenida Alfredo Coelho, 28, Colares - 219 289 050

A piscina de água salgada tem 100 metros de comprimento
A piscina de água salgada tem 100 metros de comprimento Pedro Zenkl/Agência Zero

Piscina Oceânica Alberto Romano

Junto ao paredão de Cascais, a piscina de água salgada, com pouca profundidade, tem 50 metros de comprimento e dispõe de um bar de apoio e de algumas espreguiçadeiras. A entrada é livre, mas recomenda-se chegar cedo para garantir um lugar. Nas proximidades, pode visitar a Praia da Duquesa e a Praia das Moitas, e caso se desloque de carro, pode deixá-lo estacionado num parque pago na Alameda Duques de Palmela.

Av. Marginal, 1, Cascais

Palácio do Governador

O Palácio do Governador permite o acesso à piscina exterior, sem necessidade de estar alojado no hotel. Se decidir ficar para almoçar, aproveite para conhecer o novo restaurante KAN.JO, inspirado nas cozinhas asiáticas. Para aceder à piscina, os adultos pagam €50 e as crianças entre os 4 e os 12 anos pagam €25. À chegada, é oferecida uma garrafa de Earth Water e 20% de desconto em consumos no Pool Bar.

R. Bartolomeu Dias, 117, Lisboa - 212 467 808

Piscina da Quinta da Conceição

Obra do arquiteto português Álvaro Siza Vieira, a piscina ocupa o espaço do antigo Convento de Nossa Senhora da Conceição, foi inaugurada em 1965 e reabilitada anos mais tarde por Fernando Távora. As instalações ficam na Quinta da Conceição, a 15 minutos de distância de carro do centro do Porto, e incluem vestiários, balneários e um bar de apoio. O acesso só está disponível durante a época balnear, de junho a agosto, das 9h às 19h, e um dia completo custa €7 (preço por adulto em dias úteis).

Av. Antunes Guimarães, 13, Leça da Palmeira

Piscinas de Marés de Leça da Palmeira

Construídas na década de 1960 e inauguradas em 1966, as piscinas de água salgada, rodeadas de rochas naturais, foram desenhadas por Álvaro Siza Vieira e são bem-afamadas na região. Os adultos pagam €8 pelo dia completo e as piscinas funcionam durante a época balnear, todos os dias, das 9h às 19h. Uma delas é dedicada às crianças. 

Avenida da Liberdade, Leça da Palmeira -  229 364 090

Vista gerA vista da piscina das Marés em Leça da Palmeira
Vista gerA vista da piscina das Marés em Leça da Palmeira Ricardo Jr

Piscina Oceânica de Oeiras

Com vista privilegiada para o rio Tejo, a piscina de água salgada fica junto à Praia da Torre e inclui dois planos de água, um para adultos e outro para crianças. Equipadas com espreguiçadeiras, chapéus de sol e uma área de relvado, as instalações reabriram em maio e podem ser visitadas todos os dias, entre as 9h30 e as 19h30. Os bilhetes diários estão disponíveis a partir de €7 e também dão acesso ao bar de apoio e aos balneários femininos e masculinos.

Estrada Marginal, Praia da Torre, Oeiras - 214 462 552

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