Quatro meios aéreos e mais de 80 operacionais combatem incêndio em Alfena

Para já, não há casas em risco nem estradas cortas.

Edição de 26 de maio a 1 de junho

Um incêndio deflagou, na tarde deste domingo, em Lombelho, na freguesia de Alfena, concelho de Valongo, Porto. O fogo, que lavra numa zona de mato, ainda não está dominado.



Bombeiros, xxxx Nuno Alfarrobinha

No local estão a combater as chamas 88 operacionais, apoiados por 22 meios terrestres e quatro helicópteros de várias corporações do bombeiros, confirmou ao CM fonte oficial da Proteção Civil. As autoridades receberam o alerta às 14h43.

A mesma fonte adiantou que, para já, não há casas em risco nem estradas cortas.