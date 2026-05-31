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Portugal

Quatro meios aéreos e mais de 80 operacionais combatem incêndio em Alfena

CM 16:20
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Para já, não há casas em risco nem estradas cortas.

Um incêndio deflagou, na tarde deste domingo, em Lombelho, na freguesia de Alfena, concelho de Valongo, Porto. O fogo, que lavra numa zona de mato, ainda não está dominado.

Bombeiros, xxxx
Bombeiros, xxxx Nuno Alfarrobinha

No local estão a combater as chamas 88 operacionais, apoiados por 22 meios terrestres e quatro helicópteros de várias corporações do bombeiros, confirmou ao CM fonte oficial da Proteção Civil. As autoridades receberam o alerta às 14h43.

A mesma fonte adiantou que, para já, não há casas em risco nem estradas cortas.

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