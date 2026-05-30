Tenerife: A joia das Canárias

Ao final do dia, o majestoso vulcão Teide, projeta uma longa sombra sobre a paisagem quase lunar do Parque Nacional. Lá em baixo, o Atlântico brilha com uma “calma” enganadora, porque Tenerife é uma ilha vibrante, entre gastronomia, cultura, experiências autênticas e atividades desportivas, numa proposta turística única focada no valor e autenticidade da viagem. Tenerife vive um momento de transformação. É um dos destinos europeus mais procurados, mas está a redefinir a estratégia. “Não procuramos crescer em volume, mas sim em qualidade, melhores turistas face a mais turistas”, resume a CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani. Equilibrar crescimento com sustentabilidade é o propósito desta nova visão. A pressão turística afeta sobretudo a habitação e a mobilidade.

Para equilibrar turismo e qualidade de vida, são necessárias medidas como a melhoria dos aeroportos, dos transportes públicos e das infraestruturas, promovendo uma mobilidade mais sustentável e menos dependente do automóvel.

Dos trilhos vulcânicos às florestas húmidas

Longe do ritmo quotidiano, Tenerife continua a revelar o melhor das Canárias. Dotada de clima ameno durante todo o ano, a ilha é um convite permanente ao ar livre. De manhã, pode caminhar-se nos trilhos vulcânicos do Teide ou praticar ciclismo em altitude; à tarde, deslizar sobre as ondas em El Médano, um dos melhores spots europeus para windsurf e kitesurf; ao fim do dia, sentar-se à mesa para saborear as delícias locais, como papas arrugadas, mojos, frutos exóticos, peixe fresco e vinhos vulcânicos únicos. A natureza é o grande palco e os parques naturais são paragens obrigatórias, também para quem procura atividades como escalada ou observação de cetáceos. Com as suas florestas húmidas e caminhos sinuosos, Anaga contrasta com a aridez quase marciana do sul. Em poucos quilómetros, muda-se de cenário, de temperatura e até de ritmo. A gastronomia acompanha essa diversidade.

Nos guachinches — restaurantes tradicionais, muitas vezes familiares —, serve-se uma cozinha autêntica, sem artifícios, na qual o produto local dita as regras. A naturalidade também convive com a inovação da ilha com 11 estrelas Michelin em 9 restaurantes, que servem uma cozinha de vanguarda baseada em produtos locais.

Destino Premium

Ao mesmo tempo, a ilha afirma-se como destino premium. Hotéis de quatro e cinco estrelas, muitos recentemente renovados, elevam a experiência turística. A aposta vai além do conforto, incluindo sustentabilidade, inovação tecnológica e uma nova forma de pensar o turismo, mais consciente, mais distribuído ao longo do ano e mais ligado ao território. Também mais ativo, acompanhando a procura crescente por experiências que combinam lazer e bem-estar. Essa estratégia atrai diferentes perfis de viajantes. Americanos e canadianos descobrem Tenerife como refúgio de inverno, enquanto portugueses e espanhóis continuam a procurá-la nos meses de verão. A diferença está na forma de viajar: menos pacotes fechados, mais experiências personalizadas e “maior impacto na economia local”, conforme destaca Dimple Melwani.

Festivais únicos, património histórico e uma identidade forte oferecem uma dimensão que não se esgota em sol e mar. Aqui, o turismo é uma descoberta constante. Explorar a natureza, a gastronomia e as pequenas aldeias é a melhor forma de sentir a essência de Tenerife.

É no equilíbrio entre descoberta e respeito que a ilha revela a sua identidade.