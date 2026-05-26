Nova rádio online nos Açores quer ser biblioteca de sons e memórias da região

O projeto, desenvolvido pela Associação Silêncio Sonoro, está sediado no espaço Rubro, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, que acolhe também o festival Tremor, a Agenda Yuzin e a editora Marca Pistola.

A Associação Silêncio Sonoro, com sede em Ponta Delgada, nos Açores, criou a Rádio Vaivém, onde reúne conversas com artistas, seleções musicais e concertos, para criar um arquivo de sons e preservar a identidade cultural açoriana.



A Rádio Vaivém é lançada no no ano em que Ponta Delgada é Capital Portuguesa da Cultura Friedel Gierth/picture-alliance/dpa/AP Images

"Um dos principais objetivos do projeto passa pela construção de uma biblioteca viva de sons e memórias dos Açores, através da recolha de testemunhos, ambientes, músicas e expressões culturais locais, contribuindo ativamente para a preservação da identidade cultural açoriana e para a criação de um arquivo coletivo construído pela própria comunidade", afirmou a associação, em comunicado.

O projeto, desenvolvido pela Associação Silêncio Sonoro, está sediado no espaço Rubro, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, que acolhe também o festival Tremor, a Agenda Yuzin e a editora Marca Pistola.

Exclusivamente online e não comercial, a rádio, disponível 24 horas por dia em www.radiovaivem.pt, é "inspirada no espírito livre e independente das antigas rádios piratas" e assume-se como um "espaço aberto à participação coletiva e à experimentação cultural".

Lançada no ano em que Ponta Delgada é Capital Portuguesa da Cultura, a Rádio Vaivém apresenta-se como um "projeto comunitário e cultural", que se quer afirmar como "uma plataforma dedicada à criação, partilha e preservação de conteúdos produzidos pela própria comunidade açoriana".

O projeto conta já com cerca de 30 programas, entre conversas com artistas e projetos locais, programas de autor, seleções musicais, radionovelas, DJ sets, concertos e emissões especiais, que, segundo a associação, "cruzam memória, experimentação e contemporaneidade".

A Vaivém integra também conteúdos históricos, como o registo das últimas horas da emissão radiofónica da Revolução de 25 de Abril de 1974, para assinalar "o papel histórico da rádio enquanto instrumento de liberdade, proximidade e comunicação".

A Associação Silêncio Sonoro promove ainda as "Residências Vaivém", um programa de residências artísticas que oferece aos músicos locais "espaço, tempo e condições de colaboração para experimentação criativa e gravação em estúdio".

"Para muitos dos participantes, esta representa a primeira experiência em contexto de estúdio e apresentação ao vivo, reforçando o compromisso da rádio com o desenvolvimento artístico emergente na região", salientou a associação.