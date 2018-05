A socióloga expõe o seu livro Medusa no Palácio da Justiça, investigando durante quatro anos como a violação sexual é vista por tribunais.

Cometia a ousadia de entrar em bares sozinha, já com a noite avançada. Entrava sem problemas para comprar cigarros. Uma dessas saídas ficou para história pelos piores motivos e até chegou ao cinema em Os Acusados. Estávamos em 1988, e o filme baseado na história verídica de Cheryl Araújo, mãe de 21 anos que foi violada num bar por vários homens, todos luso-descendentes, em New Bedford, tornou-se um dos piores exemplos de como se tratam as vítimas de violação. No julgamento, ficámos a saber o nome dela, e mesmo depois de os criminosos terem sido condenados, Cheryl foi maltratada pela comunidade portuguesa.



Mudou-se para a Flórida e morreu três anos depois, num acidente de carro. "Aquele caso marcou-me. Quando entrevistei a jornalista Diana Andringa, para a minha tese de mestrado, ela falou-me de como a comunidade ainda via aquele caso como sendo a culpa da vítima: 'Porque é que entrou num bar cheio de homens?' Fui pensando nisto e noutro caso muito antigo, quando uns miúdos acusados de violação de uma colega tiveram como pena a admoestação [pena de multa e censura oral feita ao arguido] e resolvi fazer o meu doutoramento sobre a história da violação sexual", diz à SÁBADO Isabel Ventura.



A importância do trauma-show



Foram quatro anos e meio a analisar a legislação portuguesa sobre a violação - o primeiro estudo do género em Portugal -, mas sem esquecer o trabalho de campo. Entrevistou 20 pessoas, entre magistrados, advogados e acompanhou seis julgamentos. "Com o trabalho de campo nos tribunais percebi uma série de constrangimentos e dinâmicas. Por exemplo, que os oficiais de justiça têm um papel importantíssimo, servem de ponto de comunicação." A socióloga - que com esta tese de doutoramento, transformada em livro, venceu o Prémio APAV Investigação - recorda um episódio em que isso fez a diferença. "Assisti a um julgamento em que uma das testemunhas falou de forma calma e controlada. Quando falei com o oficial de justiça ele disse-me que ela desatou a chorar quando voltou à sala. Eles comentam isso com os juízes, são os olhos e os ouvidos cá fora."



Mas porque é que a forma como se fala é tão importante? "O nosso sistema penal considera que uma vítima credível se deve comportar de uma determinada forma. Por exemplo, apresentar queixa rapidamente, montar o trauma-show, como lhe chamo, não pode haver demasiado choro, senão é teatral, deve gaguejar." Em Medusa No Palácio da Justiça, analisa a violação nos tribunais desde o século XIX aos casos mais recentes. Relembrando até a época em que a violação podia ser perdoada caso o violador casasse com a vítima. "A sexualidade das mulheres não é vista como algo seu, tem valor no mercado matrimonial", aponta.



Isabel Ventura revela à SÁBADO que os acórdãos com declarações do tipo "a culpa é da vítima" não são raros. "Não são uma excepção. Os discursos de desculpabilização dos agressores não são uma excepção."

Defende que deviam existir tribunais especializados em crimes violentos. Até para não acontecerem situações como a que presenciou. Um homem agredido e que viu a sua namorada ser violada, teve de esperar na mesma sala que o agressor. "A namorada do violador - que também lá estava - chegou a desculpabilizá-lo: 'Se calhar, ela até estava a gostar.'"



A análise dos discursos sobre as mulheres revela muitos preconceitos, numa altura em que os últimos dados do Relatório Anual de Segurança Interna de 2017 apontam para um aumento de 21,6% nas participações por violação (de 408 para 481). Estes são alguns dos acórdãos mais polémicos - Isabel Ventura diz que até dentro da comunidade jurídica geram debate - feitos em tribunais portugueses. São incompreensíveis, como o caso de 2000, quando foi atenuada a pena a um rapaz de 17 anos que violou uma rapariga de 7. Justificação: a criança pediu-lhe boleia na bicicleta.



Violador de menor de 14 anos absolvido

Argumento: " Não gritou durante as relações sexuais." Acrescenta o colectivo que "o que se pune aqui não é o crime de violação (ad latere diga-se) que esse facto - a ausência de gritos - implica a inexistência de elementos do crime de violação (…)" Tribunal do círculo Santa Maria da Feira (1997)



Isabel Ventura revela que um dos problemas são os mitos quanto à forma como as vítimas se devem comportar. Este caso trata-se de um vizinho que viola uma adolescente várias vezes e o tribunal chega a dizer que ela aparenta ter 15, quando tem 14. Refere-se no livro que: "Não só o tribunal critica a menor por esta não ter posto termo à convivência com o arguido, como também pelo facto de não ter agido 'de forma séria e resoluta' com vista a 'evitar' os avanços do vizinho." Isabel acrescenta: "Não gostamos de vítimas. Às vezes, verifica-se que a instituição Justiça, quer na lei quer nas práticas, pode ter resultados que desculpabilizam a violência sexual e que são altamente censurantes nas suas sentenças." A autora aponta ainda outro tema de debate: a etimologia da vítima. "Há vários graus de culpa. Temos, por exemplo, a precipitadora do crime. Porque é que ia buscar água ao sítio onde o agressor trabalhava? Porque é que anda sozinha à noite? Porque aceitou a boleia?"



Raptada tira matrícula

"Deve ainda dizer-se que o facto de a ofendida, antes de abandonar o lugar onde ficou livre do arguido, ter anotado a matrícula do automóvel daquele, pela presença de espírito que revela, é pouco compatível com um grande abalo psicológico.

E quanto a sofrimento físico provou-se apenas que o arguido ao introduzir o seu pénis no ânus da ofendida provocou a esta dores, que a levaram a gritar. Mas essas dores, mesmo que tenham sido intensas, o que nem está provado, foram pouco mais que instantâneas e não queridas pelo arguido, pois, ao verificar que com a introdução do pénis no ânus da ofendida lhe causava dores, logo pôs termo a esse acto, retomando a cópula." Acórdão do Tribunal da Relação do Porto (2007)



Esta rapariga, que foi vítima de um indivíduo que não conhecia (o mais comum é serem vítimas de conhecidos), que a sequestrou, tinha uma arma e havia marcas de violência, mas é mal interpretada. "Ela preenche aqueles mitos da violação de que a vítima vai logo queixar-se, o que muitas vezes não é verdade, dado o choque. Neste caso, ela não fez queixa logo, lavou a roupa e só no dia seguinte, depois de falar com um amiga, é que apresentou queixa", recorda Isabel Ventura. Na verdade, até desistiu da queixa, mas como se tratava de sequestro era um crime público, foi julgado. "Reforça a ideia errada que fazem das vítimas: tomar nota da matrícula não se coaduna com comportamento perturbado."



Psiquiatra absolvido de violar grávida de 8 meses

"Caso não ocorra 'resistência' a passividade da vítima é susceptível de ser, erradamente, tomada pelo agressor como consentimento, o que excluiria o dolo, não sendo o crime de violação do art.º 164.º n.º 1 punível a título de negligência.

Como refere o Prof. Figueiredo Dias [33] 'o tipo subjectivo do ilícito exige o dolo, em qualquer das suas formas. (…) Se o agente actua convencido de que a objecção da vítima - maxime, porque ela se exprime, durante todo o processo, apenas por palavras, mas não por qualquer resistência corporal - não é séria, o dolo não deve ser afirmado." Diálogo do advogado do arguido sobre sexo oral: 'Porque é que a sra. não fechou a boca, um gesto tão simples?' A vítima: 'Não consegui.'" Acórdão do Tribunal da Relação do Porto (2011)



"Todo aquele acórdão não reconhece a ofensa da mulher, revitimiza-a, ela teve de pagar taxas de justiça porque perdeu em sede de recurso. Quando um tribunal diz que é violação negligente, ou seja, ele não entendeu e que ela não resistiu adequadamente, usaram uma interpretação mais ortodoxa", refere Isabel Ventura.

A socióloga refere que uma das coisas que mais a chocou foi a linguagem utilizada nos acórdãos, que descreve grandes planos da genitália e penetração, uma linguagem pornificada. Além disso aponta para um problema: "A sexualidade das raparigas é vista como um bem alienável, nunca é vista como delas. Se usam saias é para chamar atenção, se estão a dançar também." Isabel Ventura explica: "Não há leis perfeitas, mas é fundamental mudar práticas e informar, informar, informar."



Artigo originalmente publicado na edição n.º 727, de 5 de Abril de 2018.