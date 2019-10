Na passada sexta-feira, 98 trabalhadores da Tegopi encontraram os seus nomes escritos num papel afixado à porta da cantina. Nesse documento dizia que a partir da segunda-feira seguinte, dia 1 de outubro, os seus serviços não seriam necessários. "Trata-se de um despedimento ilegal", aponta àRita Garcia Pereira, advogada especialista em direito do trabalho . "Mesmo que a empresa tenha apresentado insolvência, não pode deixar de cumprir a lei e seguir todos os passos".A massa de trabalhadores despedidos através deste aviso é de cerca de metade, uma vez que a empresa de metalomecânica contava até então com 182 trabalhadores. "A empresa poderia despedir sem notificar se cessasse totalmente a sua atividade, e assim toda a gente seria despedida, não apenas alguns." Segundo a advogada, o processo de despedimento, para cumprir todas as condições legais duraria entre 3 a 4 meses, "não seria feito de um dia para o outro."Para além das falhas na notificação dos trabalhadores a empresa não pagou o último mês. Estes juntam-se agora às dezenas de credores, onde se incluem fornecedores e alguns dos principais bancos nacionais, para conseguirem reaver os salários em falta , os créditos de formação profissional em falta e as indeminizações.Esta segunda-feira, e como escreve o Jornal de Notícias, os trabalhadores despedidos compareceram na empresa como se fosse um dia normal como forma de protesto. "Na verdade, a empresa nem sequer tem provas que os trabalhadores sabem que foram despedidos porque não há nenhuma assinatura nem notificação oficial. Alguns poderiam nem ter lido o papel", argumenta ainda Rita Garcia Pereira. "De qualquer forma, não deixa de ser uma forma de protesto e pressão".A Tegopi produzia pontes rolantes e torres eólicas, produto no qual se especializou nos últimos tempos. Apresentou a insolvência com dívidas que ultrapassam os 30,6 milhões de euros. Contactada pela, a empresa remeteu quaisquer comentários para o administrador de insolvência, que nos indicou não estar disponível para esclarecimentos.