Vai começar o julgamento de um caso de assédio moral alegadamente praticado pelos Bombeiros Voluntários sobre uma funcionária da central de telecomunicações.

O Tribunal do Trabalho de Viana do Castelo começa a julgar na quinta-feira um caso de assédio moral alegadamente praticado pela associação humanitária dos Bombeiros Voluntários sobre uma funcionária da central de telecomunicações, entre 2015 e 2017.



Em declarações à agência Lusa, a advogada da queixosa, Isabel Guimarães, revelou esta quarta-feira que o início do julgamento está marcado para quinta-feira, pelas 09h30, com a inquirição das primeiras dez testemunhas no processo. "O assédio moral começou em 2015.



Foram feitas queixas na Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT). Como esta entidade nada fez, tentámos negociar. A consequência foi a instauração de um processo disciplinar à funcionária, com vista ao seu despedimento. Não conseguiram e, em 2017, deu entrada um processo no Tribunal de Trabalho", explicou.



A trabalhadora em causa tem 55 anos de idade e trabalha naquela corporação há 19 anos. "A funcionária foi três vezes à ACT, que nunca levantou nenhum auto aos Bombeiros Voluntários, mesmo sabendo perfeitamente o que lá se passa", apontou a advogada.



Contactado pela agência Lusa, o director da ACT de Viana do Castelo, Joaquim Silva, afirmou que "pelo facto de não ter sido levantado um auto de notícia não significa que não tenha sido feita uma inspeção", explicando que "os autos são levantados quando há infração".