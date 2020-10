Tribunal isenta criança de 7 anos de cumprir regras da escola contra a Covid

Uma criança de 7 anos está liberta de cumprir as regras contra a propagação da Covid-19 impostas pela escola que frequenta. A decisão foi tomada esta semana pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra que aceitou uma providência cautelar interposta pelos pais da criança, avança o Observador . À, o advogado da família confirma que tem cerca de 20 casos idênticos em mãos.O caso aconteceu na mesma escola onde há uma semana alunos foram suspensos por partilhar o lanche e faz parte do Agrupamento de Escolas Escultor Francisco dos Santos, revela José Manuel de Castro, o advogado que representa os pais que apresentaram a providência cautelar aceite pelo tribunal. "Estamos a falar de um aluno de 7 anos que se encontrava sob grande pressão, tal como todos os outros alunos da escola, na sequência destas orientações dos ministérios da Saúde e da Educação", explica.As crianças são obrigadas a usar álcool gel 10/15 vezes por dia enquanto estão na escola - "esta criança já está a desenvolver problemas dermatológicos por causa disso" - e estão impedidos de conviver uns com os outros, exemplifica o advogado. "Ao ponto de numa aula um dos colegas ter começado a chorar, enfim estamos a falar de crianças de 7 anos, e este miúdo que eu represento, naturalmente quis aproximar-se do colega para o acalmar e foi repreendido", conta José Manuel de Castro. Acrescentando que a criança foi colocada de castigo num canto da sala e que quando chegou a casa "começou a chorar compulsivamente".Estes episódios levaram a que o aluno começasse a criar "stress e rejeição à escola". "Sabemos como são os miúdos, começam a ter cólicas, dores de barriga, só de pensar vão para a escola. E um dia ele diz à professora que está com dores de barriga. Acabou logo a aula e o miúdo foi fechado numa sala de isolamento, que é uma casa de banho lá na escola. A professora dele até teve bom senso, mas às tantas o miúdo já estava arrependido de ter dito que lhe doía a barriga e já dizia que não tinha nada. Certo é que os pais não foram sequer contactados." Este episódio foi a gota de água para os pais. "Houve uma troca de emails acesa com a escola e é nesse sentido que os pais entram com providência cautelar, porque entendem que as regras impostas consubstanciam maus tratos a menores, não há intenção de perseguição, mas o que é certo é que as crianças vivem nessa tensão", defende José Manuel de Castro.A providência cautelar deu entrada e o tribunal decidiu admiti-la, confirmando assim que haveria fundamento no pedido. Agora, as regras de isolamento e restrição estão suspensas para este aluno, mas apenas para ele. "É assim que funcionam as providências cautelares, só se aplicam aos requerentes das mesmas", refere o advogado. Os dois ministérios têm 10 dias para apresentar a defesa da aplicação destas normas restritivas. Depois, o tribunal decidirá se mantém ou não a suspensão do cumprimento das regras a este aluno.O advogado explica que este não é caso único. "Só eu tenho mais uns 20 casos deste tipo de norte a sul do país e há colegas meus que também têm casos destes. São casos do mesmo género e de todo o tipo de tropelias resultante da aplicação completamente anárquica das recomendações dos ministérios da Saúde e da Educação. Por exemplo, há uma escola que manda os miúdos despirem-se e vestirem-se na rua à porta do pavilhão desportivo para não apanharem Covid. Isto são situações que colocam os menores em perigo."Como o resultado das providências cautelares é mais rápido do que uma ação judicial popular que reúna todas as queixas, José Manuel de Castro acredita que se vários tribunais do país derem razão às providências que os pais possam colocar, isso levará os ministérios a alterar as regras que, no seu entender, são "mais do marciais, marcianas". "As crianças não podem ser tratadas com normas absurdas. Estou convencido que os tribunais vão atuar e os ministérios vão alterar estas normas."