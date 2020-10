O Governo aprovou a proibição de circulação entre concelhos de 30 de outubro até 3 de novembro, apanhando o feriado de 1 de novembro. Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira terão medidas específicas, com dever de permanência no domicílio.A ministra de Estado e da Presidência explicou ainda que foi aprovada esta quinta-feira uma resolução que impõe o dever de permanência no domicílio a três concelhos do país, onde a pandemia regista um maior número de casos. Os concelhos em causa são Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira.

Mariana Vieira da Silva esclareceu, em conferência de imprensa, que nos três concelhos onde foram aplicadas as restrições não existe cerca sanitária nem confinamento obrigatório. Estes três concelhos têm o "dever de permanência no domicílio", excetuando os casos em que têm de se deslocar para o trabalhou ou para a escola. O Governo quer também que se volte ao teletrabalho nestes concelhos, sempre que possível. Os habitantes destes concelhos podem também deslocar-se "para aquisição de bens e serviços, por motivos de saúde, para assistência de pessoas vulneráveis, para deslocação a estabelecimentos e serviços não encerrados". Podem também sair para os passeios higiénicos.



Ficam também proibidos todos os eventos com mais de cinco pessoas nestes três concelhos que "têm sofrido uma elevada pressão de novos casos" e todos os estabelecimentos devem encerrar às 22h00, disse a ministra da Saúde, Marta Temido, que afirmou que esta era a única forma, atualmente, para reduzir a propagação da doença naqueles três concelhos.



A ministra Mariana Vieira da Silva lembra que estas são as mesmas orientações dadas anteriormente às 19 freguesias de Lisboa que, na primeira vaga, durante algumas semanas, não viram os casos diminuir.



Mariana Vieira da Silva explicou ainda que o país irá declarar luto nacional a 2 de novembro "como forma de prestar homenagem a todos os falecidos, em especial às vítimas da pandemia" de Covid-19. A ministra da Presidência justificou a decisão de proibir a circulação entre 30 de outubro e 3 de novembro para evitar ajuntamentos em locais como cemitérios por parte de famílias que assinalam o dia dos finados (1 de novembro).



DGS vai adquirir mais de 100 mil frascos de remdesivir



A Direção-Geral da Saúde (DGS) vai adquirir entre este mês e março de 2021 mais de 100 mil frascos do medicamento antiviral remdesivir. O Governo autorizou a DGS, lê-se no comunicado do Conselho de Ministro, a comprar o medicamento autorizado na União Europeia para a Covid-19 e indicado para o tratamento em adultos e adolescentes que precisem de respiração assistida.



"A aquisição será feita através de contrato específico a celebrar ao abrigo do contrato-quadro de aquisições conjuntas celebrado entre a Comissão Europeia e a empresa farmacêutica Gilead Sciences", pode ler-se na nota.



A aquisição dos mais de cem mil frascos terá um custo de cerca de 35 milhões de euros, explicou na conferência Marta Temido. Cada frasco do medicamento um custa 345 euros.



A manutenção do stock nacional deste medicamento será garantida, "sem prejuízo da ponderação dos fatores da evolução da pandemia e dos eventuais progressos na abordagem terapêutica da Covid-19".