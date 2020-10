A história da partilha do lanche que valeu a suspensão de quatro alunos da Escola Básica Escultor Francisco dos Santos (antiga EB 2,3 de Fitares), em Rio de Mouro, Sintra, agitou as redes sociais nos últimos dias. Mas se inicialmente se disse que esta era uma partilha solidária com um aluno que tinha fome, a história parece ser, afinal, mais complexa. É que ao que o Correio da Manhã apurou, os quatro alunos foram suspensos porque estavam a dar dentadas no mesmo pedaço de comida.