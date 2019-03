Reclusos fazem buraco em parede de cela para fugir da cadeia em Castelo Branco

Segurança foi reforçada na ala onde o caso ocorreu.

Os serviços de vigilância do Estabelecimento Prisional de Castelo Branco detetaram na noite de sábado que os reclusos iniciaram trabalhos numa parede, com o objetivo de abrir um buraco para uma eventual fuga.



A segurança foi reforçada na ala onde está situada a camarata.



Saiba mais no Correio da Manhã.