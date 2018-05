Os processos impressos custam aos tribunais cerca de 18 milhões de euros em correio postal e outros dois milhões em resmas de papel, tinteiros e impressoras, contabilizou o Jornal de Notícias. Os processos em formato de papel custam, então, cerca de 20 milhões de euros aos tribunais.O Governo prepara-se para cortar nesta despesa que equivale a meio milhão de horas de trabalho para o Ministério de Justiça, informatizando os processos. Essas alterações devem ocorrer em primeiro lugar em tribunais de primeira instância e depois em tribunais superiores.Segundo revela o JN, os tribunais de primeira instância sozinhos gastaram quase 2,5 milhões de euros em papel, impressoras e tinteiros, e 16,3 milhões em correio, havendo tribunais que optaram por não fornecer dados sobre os gastos em correio.Por detrás da nova medida governamental para informatizar os processos estarão, além das vantagens em termos de poupança, preocupações ambientais e facilitar ao cidadão o acesso à informação. A portaria governamental 170/2017 pretende diminuir ou eliminar as "necessidades de manipular papéis, incluindo imprimir, digitalizar e expedir correio".

A medida começou a ser aplicada este mês em tribunais centrais administrativos do norte e do sul do país. Os tribunais das relações serão sujeitas à mudança durante o verão. A informatização do Supremo Tribunal Administrativo deve começar a 18 de Setembro. Quando terminado, este plano permitirá poupar 30% do valor gasto actualmente, calcula Catarina Madeira, porta-voz de Francisca Van Dunem, ministra da Justiça.