FCT promete 95% dos apoios à investigação ainda esta semana

Até à passada sexta-feira ainda só tinha sido comunicado o financiamento a 1028 dos 1618 projectos que serão financiados.

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) adianta a hipótese de que "estejam aprovados e comunicados cerca de 95% dos projectos a financiar" ainda esta semana, apaziguando as incertezas de muitos investigadores.



O concurso de Investigação e Desenvolvimento Científicos (IC&DC) tem decorrido com bastante lentidão, gerando apreensão no sector de investigação, revelou a FCT ao Diário de Notícias. Muitas das equipas de investigação estão há quase um ano em garantias de continuidade do financiamento público das suas actividades.



A análise, por uma equipa de peritos internacionais, das 4593 candidaturas terminou em Novembro de 2017, mas até à passada sexta-feira ainda só tinha sido comunicado o financiamento a 1028 dos 1618 projectos que serão financiados por um período de três anos, num montante global de 375 milhões de euros, o que significa que 37% dos candidatos que irão receber estes apoios não haviam ainda sido informados da decisão.



A Fundação explica a demora com a expansão do concurso, que tinha arrancado com um tecto de 110 milhões de euros - que cobriria apenas cerca de um quarto dos projectos apresentados. Mas estes projectos beneficiaram de verbas comunitárias como o Compete 2020 e os Programas Operacionais Regionais



"Uma vez decidido o reforço da dotação global do concurso, deu-se início à necessária tramitação entre as entidades financiadoras (seis Programas Operacionais do Portugal 2020 e FCT)", explica a fundação, em declarações ao DN.

A confirmarem-se as projecções da FCT, depois da próxima semana ficarão por notificar apenas cerca de 80 candidaturas, respeitantes a projectos "que envolvem o financiamento conjunto de mais do que um Programa Operacional", o que implica "coordenação adicional entre as entidades financiadoras".