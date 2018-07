Alguns dos maiores tribunais do país, como o Campus de Justiça de Lisboa ou os tribunais de Braga e Almada, estão com falta de papel para processos. Segundo o Jornal de Notícias, a falha no abastecimento obrigou secretários judiciais a avisar os funcionários para usarem as reservas apenas em situações urgentes.

Esta situação foi denunciada ao jornal pelo secretário-geral do Sindicato dos Funcionários Públicos, António Marçal, que garante que os tribunais estão a ser afectados por uma "suborçamentação" – que estará relacionada com a atribuição, por parte da Direcção-Geral da Administração da Justiça, de verbas insuficientes para a compra de papel.

De acordo com o secretário-geral, a situação piora "quando as projecções sobre a desmaterialização dos processos são mal feitas", com as estimativas a serem "demasiado altas". Em Julho de 2017, com o objectivo reduzir o uso de papel nos tribunais portugueses, entrou em vigor uma portaria que prevê a tramitação electrónica em todas as jurisdições da primeira instância.

Ao jornal, o Ministério da Justiça garante que "não existe qualquer ordem no sentido de ser racionado o uso de papel" e que, "de acordo com a informação prestada pelo administrador judiciário da comarca de Lisboa, na passada quinta-feira, não ocorre nenhuma falta de papel no Campus da Justiça".