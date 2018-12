As vítimas ficaram queimadas e ainda estavam a ser assistidas no local por votla das 17h30. O sexo e idade dos feridos ainda é desconhecido.

Três pessoas ficaram esta sexta-feira feridas com gravidade na sequência de uma explosão de gás ocorrida na Amadora, distrito de Lisboa, disse à agência Lusa fonte do INEM.



De acordo com a mesma fonte, o alerta para a explosão foi dado às 16h31 e para o local foram mobilizadas três Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), dos hospitais de Loures, Santa Maria e Amadora.



Cerca das 17h30, a mesma fonte não conseguiu precisar o sexo e idade das três vítimas, que ficaram queimadas e ainda estavam a ser assistidas no local.



De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários da Amadora, a explosão terá resultado de uma fuga de gás de uma das garrafas que existia dentro da habitação, um primeiro andar de um prédio.



Segundo a mesma fonte, o apartamento ficou parcialmente destruído, não tendo condições de habitabilidade, estando a ser avaliadas as restantes habitações do prédio.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, no local da explosão estão nove veículos apoiados por 21 operacionais, do INEM, Bombeiros Voluntários da Amadora, Polícia de Segurança Pública (PSP) e Protecção Civil da Amadora.