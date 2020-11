Marcelo: estado de emergência é para evitar medidas mais drásticas em dezembro

O estado de emergência que entra em vigor na próxima segunda-feira durante 15 dias serve para conter a "evolução muito negativa" da pandemia e para evitar "medidas mais drásticas em dezembro", afirmou esta sexta-feira o Presidente da República numa declaração ao país. Marcelo Rebelo de Sousa falou de um "teste essencial em novembro" e do esforço necessário para "atenuar o custo para os doentes Covid e não Covid".





Marcelo começou por notar "a ampla convergência" entre o "Presidente, o Governo e a Assembleia da República e os partidos sociais" sobre o estado de emergência. "Em contexto mais difícil do que em Março e Abril, [houve] uma maioria parlamentar de 84% favorável ao estado de emergência e de 94% que não se opôs", afirmou.

Na Assembleia da República, PS, PSD e CDS aprovaram hoje o estado de emergência pedido pelo Presidente, mas com várias críticas (com exceção do PSD) à gestão do Governo e, por vezes, do Presidente. "Devemos continuar unidos em momentos essenciais", apelou Marcelo, procurando colar o apoio à volta das medidas mais restritivas.

O Presidente procurou defender o pedido de estado de emergência, que nos últimos dias foi criticado por constitucionalistas e por partidos como o Bloco, o PCP e o Iniciativa Liberal. Marcelo falou num "estado de emergência muito limitado e largamente preventivo" e apontou que a sua reavaliação no final do mês seguirá a "garantia constitucional" que passa pelo envolvimento do Presidente (que pede) e da Assembleia da República (que aprova), "um e o outro democraticamente eleitos pelo povo".



O primeiro-ministro já admitiu que o estado de emergência pode ser prolongado até ao final da pandemia e o Presidente hoje pareceu seguir a mesma via, ao alertar que a situação grave vai durar "meses". "Não acaba nem nos primeiros meses de 2021, mas tem em Novembro de novo um teste essencial", afirmou Marcelo. O estado de emergência serve para "evitarmos um dezembro agravado e restrições mais drásticas para todos nós indesejáveis", juntou.

Marcelo, que ainda hoje foi acusado pelo CDS no Parlamento de não ser exigente com o Governo, deixou alguns recados no discurso. Ao Governo pediu "investimento na saúde" no quadro do Orçamento do Estado para 2021, que aprenda com "as lições daquilo que não correu bem no passado" e que faça parte do esforço para "atenuar o custo para os doentes Covid e não Covid".

A referência aos doentes não Covid é a segunda que faz esta semana (a primeira foi na entrevista à RTP). Um relatório da Escola Nacional de Saúde Pública divulgado esta semana apontou o recuo da procura por parte das pessoas e da oferta de cuidados pelo SNS como explicações para a mortalidade em excesso não causada pela Covid-19 – mais de 4.100 pessoas só entre meados de março e o final de setembro.

Ainda no plano das mensagens ao Governo, o Presidente apelou a uma maior articulação com o sector privado de Saúde, "preferencialmente por acordo e sempre com justa compensação". O decreto presidencial abre a porta para o requerimento compulsivo de meios no privado, mas Marcelo repete que prefere outra via. Os partidos mais à esquerda exigiriam hoje ao Governo que use o estado de emergência para forçar a partilha de meios com o privado.



O Presidente repetiu ainda a necessidade de compatibilizar as medidas restritivas para conter a pandemia e a proteção dos "empregos" - já esta semana, na entrevista à RTP, Marcelo tinha apontado que, ao contrário do que se passava em Março, o Governo tinha agora pela frente uma crise de saúde e social e que o ambiente já não favorece confinamentos mais duros. Na mensagem de hoje, contudo, não afastou essa possibilidade.



Portugal tem registado uma tendência de subida forte no número de infetados, internados e mortos - só desde o início do mês houve mais de 26 mil novos casos confirmados e 285 mortos. Ao todo morreram no país 2.792 pessoas por Covid-19.