Trânsito na Calçada de Carriche em Lisboa reaberto após acidente

O trânsito na Calçada de Carriche, em Lisboa, foi reaberto pelas 20:50 de hoje, após um acidente que envolveu um veículo ligeiro e uma ambulância, provocando um ferido grave e dois ligeiros, avançou à agência Lusa a PSP.

De acordo com fonte dos PSP, as vítimas -- uma do veículo ligeiro e duas da ambulância - foram transportadas para o Hospital Santa Maria, em Lisboa.

Inicialmente, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa indicou que apenas havia registo de um ferido ligeiro, que teve de ser desencarcerado, mas a informação foi, entretanto, atualizada pela PSP.

O acidente envolveu um veículo ligeiro e uma ambulância, o que provocou o corte de duas vias no sentido Odivelas--Lisboa, na freguesia lisboeta do Lumiar.

As duas vias estiveram cortadas quase três horas, desde cerca das 18:00 às 20:50.

Segundo a informação do sítio da Internet da Autoridade Nacional de Emergência da Proteção Civil (ANEPC), o sinistro ocorreu pelas 17:50 e mobilizou 21 operacionais e oito veículos de socorro.