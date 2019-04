O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deteve no Centro de Instalação Temporária (CIT) do aeroporto de Lisboa uma mãe e três crianças menores de 16 anos, durante mais de uma semana, o que é ilegal em Portugal, avança o jornal Público. O Ministério da Administração Interna está a investigar o caso.

Segundo a lei portuguesa, os menores de 16 anos só podem ficar nas instalações do SEF por um período não superior a sete dias. A Convenção dos Direitos da Criança também determina que nenhuma criança deve ser detida por causa do estatuto legal dos pais.

Segundo o Público, que obteve a informação através de outro detido que esteve no CIT ao mesmo tempo que a família, o episódio aconteceu recentemente depois de a brasileira ter aterrado em Portugal com os filhos, para se juntar ao marido que já trabalha no país. A mulher foi imediatamente impedida de entrar no território português e terá sido encaminhada com as crianças para o CIT, onde permaneceram mais de sete dias sem poderem efetuar comunicações ou receber visitas. De acordo com o jornal, as crianças não tinham acesso a zonas para brincar e ficaram na mesma divisão que os outros detidos.

A situação foi comunicado ao Ministério da Administração Interna, que admitiu ao jornal que a família esteve detida por um período superior previsto na lei, determinado pelo um despacho daquele ministério, datado de julho de 2018. Por esse motivo, o gabinete de Eduardo Cabrita já pediu ao SEF esclarecimentos e foi aberto um inquérito sobre o assunto à Inspeção-Geral da Administração Interna.



Não foram revelados os motivos pelos quais a família brasileira foi detida. Os cidadãos brasileiros não precisam de visto para entrar ao Portugal se permanecerem no país até o máximo de 90 dias, sendo necessário apresentar apenas outros documentos. Caso viajem para o território português para viver ou trabalhar, já precisam de um visto.