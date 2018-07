Os aeroportos de Lisboa e Porto registaram no segundo trimestre um crescimento de 10,7% e de 11,2% respectivamente.

Os dez aeroportos geridos pela ANA em Portugal registaram um aumento do tráfego de 6,9% no segundo trimestre face ao mesmo período do ano passado, para 15,3 milhões de passageiros, ou seja, mais cerca de um milhão, foi hoje anunciado.



Segundo os dados divulgados pela Vinci Airports, os aeroportos de Lisboa e Porto registaram no segundo trimestre um crescimento de 10,7% e de 11,2% respectivamente.



O tráfego em Faro e na Madeira "permanece estável, apesar do colapso da Air Monarch e da Niki em 2017 e das condições meteorológicas adversas que resultaram em muitos cancelamentos de voos", avança a Vinci.



"Esta estabilidade reflecte a boa saúde das principais linhas operadas em Portugal, incluindo a TAP, a companhia aérea nacional portuguesa, e a Ryanair, easyJet, Transavia e Jet2", acrescenta a empresa.



A taxa média de ocupação dos voos comerciais atingiu 86,1% (mais 60 pontos base), com Portugal a ser um destino popular para turistas europeus, principalmente de Espanha, França, Reino Unido e Alemanha.



As 23 companhias aéreas abriram um total de 48 novas rotas em Portugal.



No segundo trimestre, o tráfego das 36 plataformas geridas pela Vinci Airports aumentou 7,4% em termos homólogos, elevando o número total de passageiros 42,9 milhões.