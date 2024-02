Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Os trabalhadores da Global Media já começaram a receber os salários de janeiro, disseram esta quarta-feira vários trabalhadores contactados pela Lusa, no dia seguinte à assinatura do acordo de compra do JN, TSF e O Jogo, entre outros.





Na quarta-feira foi assinado o acordo para a compra de alguns jornais e revistas da GMG por um grupo de investidores e empresários liderados por Diogo Freitas, o que permitiu garantir que os salários de janeiro começassem hoje a ser pagos aos trabalhadores.A Lusa contactou jornalistas de vários títulos do grupo Global Media, os quais adiantaram que os salários do Jornal de Notícias (JN), TSF, Diário de Notícias (DN), entre outros, já estavam a ser pagos.Fonte oficial da empresa também confirmou à Lusa o processamento dos salários.Falta ainda saber quando será efetuado o pagamento do subsídio de Natal e ainda há colaboradores que não receberam pagamentos relativos a novembro e alguns de outubro, adiantou uma fonte contactada pela Lusa.Na sexta-feira, os acionistas Marco Galinha, Kevin Ho, Mendes Ferreira e José Pedro Soeiro anunciaram que existia "um princípio de entendimento" para encontrar uma solução para a Global Media e que os salários seriam pagos até dia 07.Diogo Freitas lidera um grupo de investidores e empresários de Portugal que tinha manifestado interesse em 12 de janeiro em comprar o JN, O Jogo, JN História, Notícias Magazine, Evasões e Volta do Mundo, assim como a maioria do capital da Sociedade Notícias Direct, bem como a TSF.O acordo prevê a compra do "JN, TSF e mais aquelas revistas pequenas", conforme o comunicado divulgado no mês passado.