O presidente da Associação Mutualista foi condenando a pagar uma coima de 1,25 milhões de euros. Mas numa reunião introduziu uma condição que deixava a obrigação de suportar os custos ao Montepio.

O presidente da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), Tomás Correia, condenado a pagar uma multa de 1,25 milhões de euros já este ano, tinha acautelado em março de 2018 que qualquer valor que tivesse de pagar caso fosse acusado de ilegalidades ou atos de gestão irregulares ou danosos fosse paga pelo Montepio.



A ata, consultada pelo jornal Público, é referente a uma assembleia geral convocada a 16 de março de 2018, dia em que Carlos Tavares assumiu a presidência da Caixa Económica Montepio Geral. Nessa ata vem inscrito que a sociedade do banco Montepio deve pagar os "custos em que possam incorrer os atuais ou antigos administradores e membros de outros órgãos sociais da Sociedade, relacionados com quaisquer processos ou procedimentos que sejam direta ou indiretamente relacionados ou resultantes da sua atividade na Sociedade e que resultem de contas de honorários passadas na devida forma ou de documentos emitidos por entidades oficiais".



Esta ata nunca veio a público, como é comum entre os documentos da mesma génese que são publicados no site oficial do banco e é do desconhecimento de ainda muitos dos colaboradores da instituição, principalmente os membros do Conselho Geral da Sociedade Montepio.



Não é que seja novidade serem as instituições bancárias a assumirem as custas dos processos em que os gestores são acusados de decisões erradas. No entanto, esta norma não se costuma alargar a práticas criminais e, como lembra o jornal diário, a "concessão de créditos em larga escala a clientes sem pedir garantias e sem que o banco se tenha salvaguardado é suscetível de configurar estes crimes".