Antigo presidente do Banco Montepio foi condenado pelo Banco de Portugal por irregularidades na gestão.

Depois de este mês o Banco de Portugal ter condenado Tomás Correia a pagar uma multa de 1,25 milhões de euros por atos de gestão graves e dolosos à frente da Caixa Económica Montepio Geral – que na prática o impedem de desempenhar no futuro cargos no setor financeiro – a SÁBADO perguntou a uma dúzia de figuras públicas que apoiaram o gestor se voltariam hoje a fazê-lo. Só um, Carlos Zorrinho, afirmou que não manteria o apoio.



A ex-ministra socialista Maria de Belém nega que haja uma condenação e diz que "a multa é passível de recurso", o dirigiente do PS Luís Patrão diz que "aquilo que foi tornado público foi relativo a atos de gestão noutra instituição" que não a Associação Mutualista Montepio Geral (foi na Caixa Económica, o maior activo da mutualista) e o ex-deputado do PSD José Eduardo Martins manteria o apoio porque conhece Tomás Correia "há muitos anos" e o Montepio continua a "ser o único banco privado português".



O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho, responde à SÁBADO pelo email pessoal para dizer que apoiou Tomás Correia "na condição de associado da AMMG, por considerar que era a [opção] que melhor servia os interesses da Associação e dos seus associados", acrescentando que "o Dr. Tomás Correia detinha à data todos os direitos que assistem a qualquer associado de se apresentar ao escrutínio dos mutualistas". Edmundo Martinho não responde sobre se mantém o seu apoio.



Também há quem não responda. "Não perca tempo, não vou falar", respondeu Jorge Coelho quando a SÁBADO estava ainda a terminar a pergunta.