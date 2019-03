Banco de Portugal defendeu que a nova lei devia dizer "expressamente" que a ASF tinha poderes para avaliar de "imediato" idoneidades e "poder para afastar do exercício das funções as pessoas que considere desadequadas".

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e o Governo têm trocado argumentos sobre quem deve supervisionar a associação mutualista Montepio e a idoneidade de Tomás Correia para a liderar. Mas as desavenças podiam ter terminado caso a opinião do Banco de Portugal tivesse sido passada para a nova lei, avança o Observador.

No final do mês de fevereiro, foi revelado que o Banco de Portugal condenou Tomás Correia a uma multa de 1,25 milhões de euros no âmbito das suas funções quando era presidente do banco Montepio – decisão da qual vai recorrer. Tomás Correia foi presidente entre 2008 e 2015 do banco Caixa Económica Montepio Geral (atual Banco Montepio) e também da Associação Mutualista Montepio Geral. Desde 2015, depois de o Banco de Portugal ter forçado a separação da gestão das duas entidades, ficou apenas à frente da mutualista. Em janeiro, após ter vendido as eleições, foi reconduzido para mais um mandato de três anos.

Segundo o Observador, o Banco de Portugal considerou, num parecer com mais de um ano, que seria importante deixar "expressamente previsto", no novo código das mutualistas que estava a ser preparado, que a ASF devia ter "o poder de reavaliar de imediato a adequação para o exercício de funções" dos principais responsáveis pelas associações que iriam ser fiscalizadas pelo novo regulador. No mesmo documento, o BdP defendia que a ASF devia também ter "poder para afastar do exercício das funções as pessoas que considere desadequadas" e que um período de 12 anos de regime transitório "seria excessivamente generoso". Para o Banco de Portugal, tal período de tempo podia mesmo "colocar em causa a própria efetividade prática do regime regulatório previsto".

O aviso não foi levado em linha de conta pelo ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, liderado por Vieira da Silva. A nova lei não só mantém o período transitório de 12 anos, como também não deixou "expressamente previsto" que as idoneidades devem ser avaliadas de "imediato".