Polícias, militares e Função Pública exigem a reposição total do tempo de carreira congelado, como a "coligação negativa" aprovou para os professores.

Militares, polícias, magistrados, Função Pública. Não foi preciso esperar 24 horas, depois de uma "coligação negativa" ter deliberado a reposição total do tempo de carreira dos professores, para que novas exigências caíssem no "colo" do Governo.

O Parlamento aprovou na quinta-feira, com o voto contra do PS e o apoio de todas as outras forças políticas, uma alteração ao decreto do Governo sobre a recuperação de tempo de serviço congelado aos professores, estipulando que o tempo de serviço a recuperar é de são nove anos, quatro meses e dois dias, como era reivindicado pelos sindicatos. Não ficou estabelecido qualquer calendário de recuperação do tempo de serviço, rejeitando as propostas do PCP e Bloco de Esquerda nesse sentido, mas foi aprovado, ainda assim, que os dois anos, nove meses e 18 dias devem ser recuperados com efeitos a janeiro de 2019.

O Governo sempre recusou este cenário, diz que não existe margem orçamental e ficou entre "a espada e a parede". Uma espada que parece aumentar com o passar das horas e com o aumentar do rol de sindicatos que querem as mesmas condições. E que prometem mais protestos para alcançarem os seus objetivos.

"O descongelamento das carreiras dos professores é uma medida justa, mas terá de ser aplicado a todos. Se o Governo não aplicar a todos, está a fazer uma discriminação negativa para os restantes setores", disse à Lusa o presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP), Paulo Rodrigues, exigindo "tratamento idêntico".

Segundo a ASPP, os polícias tiveram a carreira descongelada em janeiro de 2018, tendo para tal sido contabilizado três anos, faltando agora contar cinco anos. Caso não seja dada aos polícias a mesma resposta, Paulo Rodrigues ameaçou com ações de protesto, sublinhando que os polícias "vão estar dispostos a tudo". "Se o Governo mantiver esta discussão não parece que os próximos tempos sejam estáveis na PSP", disse, sublinhando que os polícias estão "legitimados para fazer todo o tipo de ações que lhes são possíveis".

Também o Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol) exige o descongelamento das carreiras, defendendo que os polícias foram os trabalhadores da administração pública que estiveram mais anos consecutivos sem progredirem na carreira.

Uma posição idêntica foi assumida num comunicado conjunto de cinco associações de militares das Forças Armadas, a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), a Associação Nacional de Sargentos (ANS), a Associação Sócioprofissional da Polícia Marítima, a Associação de Praças e a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR).

Para aquelas associações, "perante a solução agora encontrada na Comissão [parlamentar] de Educação e Ciência, é de toda a legitimidade questionar então para quando a aplicação de solução idêntica para os militares das Forças Armadas, para os profissionais da GNR e para os profissionais da Polícia Marítima".

Os militares sublinharam que "aquilo que parecia ser uma matéria encerrada pelo Governo, dando o tempo de serviço como perdido, ganhou agora uma nova vida, uma vez que o tempo de serviço já não está em dúvida".

Já a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC) disse ter o compromisso do Governo de que será aplicado aos funcionários da Polícia Judiciária as mesmas regras aprovadas para os professores quanto à recuperação do tempo de serviço.

Segundo o presidente da Associação ASFIC, Ricardo Valadas, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, garantiu à associação, recentemente, que a solução para a contagem do tempo de serviço que esteve congelado no que diz respeito aos funcionários da PJ "será igual à aprovada pelos professores".

Função Pública também exige reposição total

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) reclamou igualmente a contagem integral do tempo de serviço congelado em "mais de 16 carreiras" do Estado, defendendo "que a justiça se reponha para todos" e não apenas para os professores. "A FESAP fará todas as iniciativas e diligências para que a justiça se reponha para todos, porque sempre defendemos que nenhum trabalhador devia ver apagado da sua carreira tempo de serviço efetivamente prestado. Só faz sentido que agora se corrijam todas as outras carreiras, para que haja justiça e não o cavar de desigualdades que não fazem sentido", afirmou o presidente da FESAP em declarações à agência Lusa.

"Se efetivamente o parlamento (mesmo até com algumas forças políticas a aproveitar o período eleitoral) resolveu este problema, mesmo que no tempo, o Governo agora sentir-se-á responsabilizado também por corrigir todas as outras situações e fazer, ele próprio, a justiça que não fez quando deveria ter feito, por intermédio da negociação coletiva", sustentou.

Estas posições são respaldadas por UGT e CGTP, que não escondem a satisfação com a decisão tomada pelo parlamento esta quinta-feira. "Esperemos que agora o Governo não encontre pelo meio armadilhas para se furtar a esta decisão parlamentar", disse à Lusa o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, defendendo que a decisão que considera ser um ato de "respeito pelas legitimas expectativas a quem foi sonegado o direito de ver o seu tempo de trabalho contado para todos os efeitos, seja de carreira, seja de reforma".

Carlos Silva disse ainda que a decisão vem abrir expectativas para as "chamadas 17 carreiras da administração pública". "Os sindicatos estão cá para negociar e ajudar os trabalhadores. Agora o importante foi que a decisão do parlamento, com maioria ou não, está tomada e vem repor as legítimas expectativas de quem trabalhou", disse.

A mesma posição é seguida pela CGTP, para quem a decisão "foi justa, repôs aquilo que é justo aos professores e dá a hipótese de se programar a discussão no tempo".

Para Arménio Carlos, este problema podia ter sido resolvido há muito tempo, mas o Governo "teimosamente manteve uma posição inadmissível". "Quanto ao futuro, parece-nos que, iniciado o processo para resolver o problema da contagem de tempo dos professores, é preciso também avançar com o princípio da igualdade de tratamento relativamente a todos os profissionais da administração pública", salientou.