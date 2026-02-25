Sábado – Pense por si

Portugal

Tiroteio faz três feridos na Rua do Benformoso em Lisboa

CM 08:35
Uma das vítimas está em estado crítico.

Três pessoas ficaram feridas na madrugada desta quarta-feira na sequência de um tiroteio, na Rua do Benformoso, em Lisboa. De acordo com a CNN Portugal, uma das vítimas estará em estado crítico.

Os feridos têm idades entre os 29 e os 42 anos. Dois deles sofreram ferimentos num pé e na cabeça, mas não correm perigo de vida.

Ao CM foi confirmado que a Polícia Judiciária está a investigar a ocorrência. 

