Tiroteio faz três feridos na Rua do Benformoso em Lisboa

Diogo Barreto
Uma das vítimas está em estado crítico.
Três pessoas ficaram feridas na madrugada desta quarta-feira na sequência de um tiroteio, na Rua do Benformoso, em Lisboa. De acordo com a CNN Portugal, uma das vítimas estará em estado crítico.
Os feridos têm idades entre os 29 e os 42 anos. Dois deles sofreram ferimentos num pé e na cabeça, mas não correm perigo de vida.
Ao CM foi confirmado que a Polícia Judiciária está a investigar a ocorrência.