TikTok prepara-se para calar André Ventura

Em causa, a publicação de dois vídeos. Líder do Chega ameaça rede social com processo em tribunal.

O TikTok ameaçou esta sexta-feira desativar a conta de André Ventura, no prazo de 48 horas, por causa do vídeo que publicou sobre Clovis Abreu, que chegou a ser condenado pela morte à pancada do agente da PSP Fábio Guerra, em março de 2021, mas posteriormente absolvido do crime de homicídio qualificado pelo Tribunal da Relação de Lisboa; e de um outro vídeo, este sobre Charlie Kirk, o influencer político conservador norte-americano, abatido a tiro a 10 de setembro, durante um evento na Universidade Utah.

“Isto é gravíssimo, sou o político com mais seguidores em Portugal”, afirma indignado André Ventura, que conta com 565 mil seguidores naquela rede social. Contudo, o aviso do TikTok é claro: “Advertência de banimento da conta”.

A conta continua ativa, mas será banida dentro de 48 horas, o tempo dado ao líder do Chega para recorrer da decisão. Caso os seus argumentos não sejam aceites, o líder do Chega e candidato à presidência da República será calado no TikTok. “Vou recorrer e avisar a rede social que os intimarei imediatamente em tribunal”, avisa Ventura.

