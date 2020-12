Tiago Mayan anuncia ter reunido assinaturas necessárias para a candidatura presidencial

Tiago Mayan Gonçalves afirma já ter recolhido as assinaturas necessárias para formalizar a sua candidatura à Presidência da República junto do Tribunal Constitucional. O anúncio foi feito durante a convenção da Iniciativa Liberal, que está a decorrer este sábado, em formato digital.O mínimo necessário para apresentar formalmente a candidatura são 7.500 assinaturas.O anúncio foi feito este sábado por João Cotrim de Figueiredo, o líder do partido e deputado único na Assembleia da República. "Estão recolhidas as assinaturas mais do que necessárias para formalizar a candidatura presidencial na próxima semana. Vamos ter Tiago Mayan Gonçalves no boletim de voto", afirmou Cotrim de FigueiredoNa quinta-feira passada, o candidato apoiado pelo PCP à Presidência da República, João Ferreira, já tinha entregue no Tribunal Constitucional as suas assinaturas, apresentado 15 mil assinaturas, o máximo previsto por lei.Falta ainda a formulação das candidaturas de Marcelo Rebelo de Sousa, Marisa Matias, Ana Gomes, André Ventura e Vitorino Silva. O candidato apoiado pelo PDR, Bruno Fialho, anunciou este sábado que havia reunido todas as assinaturas necessárias, mas que não iria avançar com a candidatura devido à situação em que o país está "a lutar contra uma pandemia ".

Com a desistência de Bruno Fialho são oito os pré-candidatos a Belém: a ex-eurodeputada do PS Ana Gomes, o deputado do Chega André Ventura, o eurodeputado do PCP João Ferreira, o atual Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a deputada ao Parlamento Europeu do BE Marisa Matias, o empresário Paulo Alves, o advogado e dirigente da Iniciativa Liberal Tiago Mayan e Vitorino Silva, calceteiro e ex-presidente da Junta de Freguesia de Rans, Penafiel.

As eleições para o Presidente da República estão agendadas para 24 de janeiro de 2021.