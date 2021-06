PSP organiza arraial de Santo António

Convívio “é já uma tradição” e vai acontecer dia 12 de junho, no Baleal. Fonte da direção nacional garante que serão cumpridas todas as medidas de segurança.

"Santos populares é no Baleal. Há sardinhas, febras e muita animação." Esta é a frase que anuncia a festa organizada pelos serviços sociais da PSP, dia 12 de junho, no Baleal. A informação surgiu, ontem, dia 7, nas redes sociais da instituição - dos serviços sociais -, com datas e contactos para fazer reservas. Trata-se de uma festa de acesso exclusivo a agentes e pessoal do quadro da PSP.