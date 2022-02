Terrorismo ou assassinato em massa na faculdade? Especialistas aconselham cautela

A juíza de instrução validou a indiciação por terrorismo do jovem que planeou um ataque à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Mas os contornos do caso levantam dúvidas entre os especialistas.

O comunicado da Polícia Judiciária era perentório: "Impedida ação terrorista", lia-se no título. No texto informava-se que o jovem de 18 anos que tinha planeado um ataque à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa estava indiciado pela prática do crime de terrorismo. Mas os especialistas aconselham cautela antes de se decretar que se tratava de um caso de terrorismo.



Faculdade Ciências Lisboa

Jorge Bacelar Gouveia, jurista e professor catedrático, levanta alguns entraves sobre as acusações de terrorismo. "A questão principal é saber se estamos efetivamente perante um crime de terrorismo que tem contornos muito específicos", explica à SÁBADO, elencando as diferenças entre um ato de terrorismo e um de homicídio em massa - e ainda de homicídio em série.

"O ato de terrorismo prevê uma dimensão ideológica - política, religiosa -, ou então uma clara intenção de provocar o caos ou escangalhar a estrutura do Estado", começa por explicar o professor catedrático. Já a definição de um homicídio em massa passa por uma situação em que são mortas "várias pessoas num único momento".

O crime em causa, que não chegou a ser cometido, foi tratado pela Polícia Judiciária como sendo um crime de terrorismo, apesar de inicialmente ter sido tratado pelas autoridades portuguesas apenas como "ameaça de crime", como apurou a SÁBADO. Bacelar Gouveia explica que no âmbito de crimes terroristas, os atos preparatórios podem também ser punidos. Quer isto dizer que os planos desenhados pelo jovem de 18 anos e a recolha de armas para levar o ataque a cabo (armas brancas, gasolina, botijas de gás e um lançador de dardos) podem ser judicialmente punidos. "Os atos preparatórios podem ser punidos, mesmo que o crime não tenha chegado a ocorrer", explica o jurista que considera que as provas encontradas em casa do jovem apontam para que fossem "atos preparatórios do crime que só viria a executar esta sexta-feira e que foi impedido pela PJ".

De acordo com Hugo Costeira, vice-presidente do Observatório de Segurança Interna (OSI), não se pode falar já de terrorismo por ainda não se saber se havia uma motivação ideológica por trás do atentado. "Pode haver várias motivações, como de inspiração islâmica radical, extrema direita, ou pode apenas ser uma pessoa com problemas do foro psicológico", referiu Hugo Costeira em declarações à SÁBADO. "Os terroristas movimentam-se, por norma, por ideologias, mas para já não sabemos o que motivou este ataque", sublinha o especialista.

Costeira refere que o indivíduo detido pode "ser apenas uma pessoa de mal com a vida a querer cometer um ato não terrorista, mas apenas de extrema violência". O vice-presidente do OSI afirma que a primeira avaliação do perfil do arguido foi feita pelo FBI - que avisou as autoridades nacionais do plano - e nesse relatório inicial diz "que está plasmada a preparação de um atentado de natureza terrorista".

Apesar destas renitências, a juíza de instrução responsável pelo caso validou a indiciação por terrorismo e decretou que o jovem deve ficar em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa, sem internamento.

O suspeito foi presente a interrogatório e começou a ser ouvido ao início desta tarde no Tribunal Central de Instrução Criminal. Remeteu-se ao silêncio e não prestou declarações.

O jovem de 18 anos foi detido esta quinta-feira de manhã, na sua casa. A investigação nacional partiu de uma pista dada pelo FBI. A denúncia das autoridades norte-americanas surgiu há uma semana, quando estas informaram Portugal de um utilizador com um determinado nickname que fez vários acessos a uma plataforma que estava a ser monitorizada. Esse utilizador, que veio a ser identificado como João, revelava intenções de levar a cabo um atentado em massa numa universidade, ao estilo do que tem acontecido nos Estados Unidos ao longo dos últimos anos.

Através do nickname coube aos inspetores da Unidade Nacional Contra Terrorismo chegar ao suspeito em questão. Quando o encontraram, após alguma monitorização, decidiram partir para a detenção e busca domiciliária.