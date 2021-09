Terminou a reunião de Marcelo com Costa sobre a saída do Chefe de Estado da Armada

Depois do anúncio da exoneração do almirante Mendes Calado, feito pelo Governo, com a intenção de promover o vice-almirante Gouveia e Melo, o Presidente da República disse em público que a última palavra era a sua e que não era tempo de fazer esta substituição.

Já terminou a reunião entre Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e o ministro da Defesa, confirmou a Presidência na sua página online. O encontro tinha sido pedido esta quarta-feira pelo Primeiro-Ministro, António Costa, para esclarecer os contornos em que foi anunciada a exoneração do Chefe de Estado Maior da Armada, o almirante Mendes Calado, por proposta do Governo, para nomear para o cargo o vice-almirante Gouveia e Melo, que deixou a coordenação da task force da vacinação da covid-19.



Depois do encontro que aconteceu ao início desta noite, o Presidente da República anunciou na sua página que "ficaram esclarecidos os equívocos suscitados a propósito da Chefia do Estado-Maior da Armada".



Na terça-feira à noite, fontes ligadas à Defesa Nacional disseram à agência Lusa que o Governo iria propor ao Presidente da República a exoneração do chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Mendes Calado, cargo que ocupa desde 2018, tendo sido reconduzido para mais dois anos de mandato com início em março deste ano.