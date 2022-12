Alexandra Reis, uma gestora “tesa” e “competente”, amiga da mulher de Medina

Alexandra Reis saiu da TAP depois de se incompatibilizar com a CEO da companhia aérea. O trabalho que fez na transportadora levou Pedro Nuno Santos a chamá-la para a NAV. A amizade com a mulher de Fernando Medina ajudou a aproximá-la do ministro das Finanças, que a convidou para a sua equipa.

Quando Rui Cartaxo foi confirmado como presidente do conselho de administração da REN, em 2010, foi buscar Alexandra Reis para montar a direção de compras da empresa. José Penedos, arguido no Processo Face Oculta (entretanto condenado a três anos de prisão por corrupção), tinha acabado de ser afastado pelas suspeitas que envolviam os contratos com Manuel Godinho. Cartaxo percebeu que havia uma falha na orgânica da REN e era preciso alguém para estabelecer os processos de compras corporativas, modernizando-os e tornando-os menos permeáveis a casos de corrupção. Alexandra Reis foi a mulher chamada para fazer as mudanças.