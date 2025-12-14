Tempo médio de espera na urgência do Amadora-Sintra era superior a 15 horas às 10h15

A urgência geral do Amadora-Sintra contava com 14 doentes pouco urgentes, 21 urgentes e um muito urgente.
O tempo médio de espera no serviço de urgência do Hospital Amadora-Sintra, atingia este domingo as 15 horas e 19 minutos, com 36 utentes a aguardar uma primeira observação, cerca das 10h15.
Hospital Amadora SintraMedialivre
De acordo com os dados este domingo publicados pelo portal do Serviço Nacional de Saúde, a urgência geral do Amadora-Sintra contava com 14 doentes pouco urgentes, 21 urgentes e um muito urgente.
Os 21 utentes classificados como urgentes enfrentavam uma espera de 14 horas e 50 minutos e os pouco urgentes 15 horas e 19 minutos. Para o caso mais grave, o tempo de espera era de 48 minutos.
No caso do Hospital Garça de Orta, em Almada, pelas 10:00, o tempo de espera para a primeira observação era de quatro horas e 21 minutos.
Já no Beatriz Ângelo, em Loures, o portal do SNS indicava uma média de quatro horas e 50 minutos para a primeira observação e no hospital de Santa Maria, em Lisboa, o tempo de espera era de duas horas e 29 minutos.
Nos hospitais do Porto, o tempo médio de espera para primeira observação era no "São João" de duas horas e 39 minutos e no "Santo António" rondava as três horas e meia, com os doentes não urgentes a ter de esperar oito horas e 17 minutos, neste hospital.
Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.
De acordo com a informação do Portal do SNS, "o cálculo do tempo médio é dado pela média do tempo decorrido desde que o utente entrou na fase em que se encontra (espera para triagem, espera para primeira observação ou em observação)".
