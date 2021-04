Tem mais de 65 anos? A partir de hoje já pode agendar a vacina da Covid-19

O Portal do Auto-Agendamento para a vacinação da Covid-19 entra esta sexta-feira em funcionamento. Todos os utentes com mais de 65 anos - faixa etária que começa a ser vacinada independentemente da doença - podem entrar no Portal e escolher o ponto de vacinação.







Depois de submeterem o local onde querem ser vacinados é apresentada um primeira data, dando opção aos utentes para aceitar ou escolher outra. No caso de já não haver vagas, os utentes podem optar por ficar em lista de espera."Posteriormente, o utente que realizou esta inscrição receberá uma sms com a hora precisa em que será vacinado no dia e no ponto de vacinação escolhido", pode ler-se na nota das autoridades de Saúde.