Coimas por não responder aos Censos? "Desproporcional", dizem advogados

Os portugueses começaram na segunda-feira, 19, a responder ao inquérito que pretende tirar uma fotografia à população e, para lá das novas questões introduzidas nos Censos desta década, surgem outras novidades: as coimas. Ao contrário de todos os inquéritos nacionais já realizados, e que são feitos a cada dez anos, este ano a resposta é obrigatória.

À SÁBADO, o Instituto Nacional de Estatística (INE) apontou para o decreto-lei que estabelece as normas para o "recenseamento geral da população e da habitação". Por isso, "constitui contraordenação o não fornecimento da informação solicitada pelo Instituto Nacional de Estatística ou o fornecimento de informações inexatas, insuficientes ou suscetíveis de induzir em erro", referiu o mesmo organismo.

A resposta é gratuita, esclarece o INE, mas é também obrigatória. Caso não seja dada uma resposta, quer pela internet, por telefone, ou mesmo quando o recenseador bater à porta, as coimas começam nos 250 euros e podem ir até aos 50 mil. As contraordenações estão previstas na Lei do Sistema Estatístico Nacional e são punidas com coimas entre os 250 e os 25 mil euros, se for pessoa singular, ou entre os 500 e os 50 mil euros, se for uma pessoa coletiva. No fim, diz também a legislação em vigor, o dinheiro das contraordenações "Reverte em 40% para as autoridades estatísticas e em 60% para o Estado".