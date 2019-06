A taxa de desemprego aumentou para 6,6% em abril, mais 0,1 pontos percentuais do que em março, e ter-se-á mantido nos 6,6% em maio, segundo a estimativa provisória divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)."Em abril de 2019, a taxa de desemprego situou-se em 6,6%, valor superior ao do mês anterior em 0,1 pontos percentuais, igual ao de três meses antes e inferior em 0,5 pontos percentuais ao do mesmo mês de 2018", refere o INE.O valor da taxa de desemprego de abril representa uma revisão em baixa de 0,1 pontos percentuais da estimativa provisória divulgada há um mês.