TAP precisa de 970 milhões de apoios do Estado em 2021

O Governo terá de apresentar no próximo ano um orçamento retificativo para acomodar o impacto do plano de reestruturação da TAP, que exigirá 470 milhões, adiantou esta quarta-feira o deputado do CDS-PP João Gonçalves Pereira, que se reuniu esta manhã com o ministro das Infraestruturas.

Com este impacto orçamental a somar-se aos 500 milhões de euros de garantias já previstos no Orçamento do Estado para o próximo ano, o responsável sublinha que se trata de uma ajuda de 970 milhões de euros só em 2021.

Na reunião de cerca de uma hora e meia, Pedro Nuno Santos deu a conhecer aos centristas as linhas gerais do que será o plano de reestruturação, cuja primeira versão será entregue esta quinta-feira à Comissão Europeia ainda para negociação.

João Gonçalves Pereira adiantou que a decisão do Governo de submeter o plano ao Parlamento ainda não está tomada. Em causa, disse, "está um envelope financeiro de muitos milhões de euros em vários anos e em várias tranches".