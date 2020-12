Portugal registou esta quarta-feira 70 mortes por covid-19. Nas últimas 24 horas foram ainda confirmados 4.097 novos casos.







Os números revelados elevam para 5.192 o total de mortes em Portugal devido à pandemia, e para 332.073 o número de casos.

Há mais cinco pessoas internadas em cuidados intensivos: ao todo, são 504 pessoas. O número total de hospitalizados é 3.332: mais 69 pessoas deram entrada em hospitais para internamento devido à covid-19.



Há 72.181 casos ativos em Portugal - mais 1.755 em 24 horas. 2.272 pessoas foram dadas como recuperadas em 24 horas. No País, 254.700 pessoas já recuperaram da covid-19.



A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 1.557.814 pessoas no mundo desde que a OMS relatou o início da doença em dezembro, segundo um levantamento realizado pela agência France Presse junto de fontes oficiais às 11:00.

Mais de 68.208.890 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia e pelo menos 43.341.100 pessoas já foram consideradas curadas.