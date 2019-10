Colisão deixa Túnel do Marquês de Pombal cortado no sentido Cascais - Lisboa

O Túnel do Marquês, em Lisboa, encontra-se encerrado na sequência da colisão entre duas viaturas ligeiras. A via está cortada no sentido A5-Lisboa, complicando a vida aos milhares de condutores que, a esta hora de segunda-feira, tentam entrar na capital.





O alerta para o acidente foi dado às 07h45 e a posição das viaturas sinistradas obrigou ao corte do túnel. A fila na A5 já tem mais de dois quilómetros de extensão.No local estão vários elementos do Regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa, bem como a Polícia Municipal.